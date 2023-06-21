"Преступника нужно наказать": ЕС несет особую ответственность перед Украиной, — Еврокомиссия

Выделение поддержки Киеву из замороженных средств РФ ЕС рассмотрит еще до летней паузы. А для инвестиций в Украину необходимо участие частного сектора.

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В среду, 21 июня, на Лондонской конференции по восстановлению Украины председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз несет "особую ответственность" перед Украиной, передает CNN.

На конференции стран, оказывающих военную и прочую поддержку Украине, в присутствии представителей более чем 400 компаний из 38 стран мира, фон дер Ляйен высказалась о том, что для инвестиций в Украину необходимо участие частного сектора.

Она также упомянула о предложенном Еврокомиссией четырехлетнем пакете финансовой помощи для Украины. Для этого будут предоставлены гранты из европейского бюджета, кредиты, привлеченных на рынках капитала. Более того, планируется использовать замороженные российские активы.

По словам фон дер Ляйен, предложение относительно этих российских активов будет рассмотрено Еврокомиссией еще до ухода "на летние каникулы, поскольку преступник должен быть привлечен к ответственности".

Фон дер Ляйен также сказала, что у нее нет сомнений в том, что Украина станет частью Евросоюза.

Дефицит бюджета Украины составляет порядка 60 млрд евро, отметила она, добавив, что предложила странам ЕС покрыть 45% бюджетного дефицита — то есть 50 млрд евро.

Напомним, что в Евросоюзе вновь обсуждают экспорт украинского зерна. Еврокомиссия пока не определилась с продлением ограничений, но, по словам европейского комиссара по сельскому хозяйству Януша Войцеховского, такое решение будет справедливым.

Также сообщалось, что Еврокомиссия впервые представила экономический прогноз для Украины, в котором отмечается, что практически все зависит от исхода войны.