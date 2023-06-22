Пенсии в Украине: в ПФУ рассказали, у кого заберут выплаты

Если не уведомить органы Пенсионного фонда о трудоустройстве или занятии предпринимательской деятельностью, это может привести к возврату пенсии в бюджет.

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В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) было объявлено, что в некоторых случаях пенсионные выплаты граждан могут быть возвращены государству. Однако существуют способы избежать этой ситуации, как сообщается в материалах ПФУ.

Что делать, чтобы не остаться без выплат

Одной из причин возврата пенсии является трудоустройство или занятие предпринимательской деятельностью без своевременного уведомления органов Пенсионного фонда. ПФУ руководствуется законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", согласно которому пенсионеры обязаны уведомить фонд о регистрации предпринимательской деятельности в течение 10 дней.

При получении Памятки пенсионера и при обращении за назначением пенсии каждый пенсионер подписывает заявление, подтверждающее соблюдение требований законодательства. Если в Реестре застрахованных лиц нет информации о трудоустройстве, гражданин должен предоставить документы, подтверждающие этот факт, такие как копия приказа о приеме на работу, копия трудовой книжки с записью о трудоустройстве или копия гражданско-правового контракта.

Если пенсионер не уведомляет о трудоустройстве, а специалисты фонда обнаруживают эту информацию через другие государственные реестры общеобязательного государственного соцстрахования, юридические или физические лица-предприниматели, ему будет предложено вернуть переплаченные средства. В случае отказа от добровольного возврата средств Пенсионный фонд примет решение о вычете 20% от будущей пенсии.

Пенсионеры также обязаны уведомлять органы ПФУ о фактах трудоустройства, увольнении или прекращении регистрации предпринимательской деятельности, представив соответствующее заявление. Для удобства можно воспользоваться онлайн-режимом через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Как избежать возврата и недоплаты пенсии

Чтобы избежать недоплаты пенсии, гражданам необходимо своевременно уведомлять органы фонда о фактах трудоустройства и увольнения с работы.

Работающим пенсионерам стоит знать, что каждый апрель проводится перерасчет выплат. В этом году более 600 тысяч пенсионеров, продолжающих работать, получили повышение пенсии. Однако перерасчет производится только для тех, кто отработал 24 месяца после назначения пенсии или предварительного перерасчета.

Расчет выплат производится с опозданием, поэтому сумма выплат увеличивается в апреле, но пенсионеры получают ее только в июне за три месяца: апрель, май и июнь.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд Украины провел пересчет пенсий для работающих пенсионеров, которые получают свои выплаты на банковскую карту, и в среднем повысил суммы выплат на 221, 74 грн.