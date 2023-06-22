Пенсії в Україні: у ПФУ розповіли, в кого заберуть виплати

Якщо не повідомити органи Пенсійного фонду про працевлаштування або зайняття підприємницькою діяльністю, це може призвести до повернення пенсії до бюджету.

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У Пенсійному фонді України (ПФУ) було оголошено, що у деяких випадках пенсійні виплати громадян можуть бути повернуті державі. Проте є способи уникнути цієї ситуації, як повідомляється в матеріалах ПФУ.

Що робити, щоб не залишитись без виплат

Однією із причин повернення пенсії є працевлаштування або зайняття підприємницькою діяльністю без своєчасного повідомлення органів Пенсійного фонду. ПФУ керується законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", згідно з яким пенсіонери зобов'язані повідомити фонд про реєстрацію підприємницької діяльності протягом 10 днів.

При отриманні Пам'ятки пенсіонера та при зверненні за призначенням пенсії кожен пенсіонер підписує заяву, яка підтверджує дотримання вимог законодавства. Якщо у Реєстрі застрахованих осіб немає інформації про працевлаштування, громадянин повинен надати документи, що підтверджують цей факт, такі як копія наказу про прийняття на роботу, копія трудової книжки із записом про працевлаштування або копія цивільноправового контракту.

Якщо пенсіонер не повідомляє про працевлаштування, а спеціалісти фонду виявляють цю інформацію через інші державні реєстри загальнообов'язкового державного соцстрахування, юридичні чи фізичні особи-підприємці, йому буде запропоновано повернути переплачені кошти. У разі відмови від добровільного повернення коштів Пенсійний фонд ухвалить рішення про відрахування 20% від майбутньої пенсії.

Пенсіонери також зобов'язані повідомляти органи ПФУ про факти працевлаштування, звільнення чи припинення реєстрації підприємницької діяльності, подавши відповідну заяву. Для зручності можна скористатися онлайн-режимом через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Як уникнути повернення та недоплати пенсії

Щоб уникнути недоплати пенсії, громадянам необхідно своєчасно повідомляти органи фонду про факти працевлаштування та звільнення з роботи.

Працюючим пенсіонерам варто знати, що кожен квітень проводиться перерахунок виплат. Цього року понад 600 тисяч пенсіонерів, які продовжують працювати, одержали підвищення пенсії. Проте перерахунок проводиться тільки для тих, хто відпрацював 24 місяці після призначення пенсії або попереднього перерахунку.

Розрахунок виплат здійснюється із запізненням, тому сума виплат збільшується у квітні, але пенсіонери отримують її лише у червні за три місяці: квітень, травень та червень.

Раніше повідомлялося, що Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, які отримують свої виплати на банківську картку, і в середньому підвищив суми виплат на 221, 74 грн.