В Украине появится "универсальная социальная помощь": как изменятся выплаты

В Министерстве социальной политики считают, что помощь гражданам должна быть системной, а не "дробиться" на несколько разных и маленьких выплат.

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В Украине появится одна универсальная социальная помощь, которая объединит в себе различные существующие виды поддержки граждан. Об этом заявила на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне министр социальной политики Оксана Жолнович.

По ее словам, Украина сейчас стоит перед вызовами бедности, преклонного возраста, смены места жительства. И важно, чтобы государство системно подошло к решению этих проблем.

"Нашей задачей является объединение множества различных мелких пособий, которые сегодня есть в Украине, и создать одну простую универсальную помощь, которая позволит семье выйти в самостоятельность", — сказала она.

Жолнович объяснила, что поддержка людей является главным приоритетом для государств, однако социальная помощь должна оказываться системно и только тем, кто в этом действительно нуждается.

Как реформируют систему соцвыплат

На днях в Министерстве соцполитики объяснили, что сейчас в Украине существует более 34 программ с разными социальными выплатами, которые дробятся на подвиды и подвыплаты. Часто они настолько малы, что абсолютно не улучшают финансовое состояние граждан.

"Поэтому от такого механизма нужно отходить и унифицировать все выплаты, связанные с бедностью, объединив, например, шесть пособий в одно универсальное пособие, которое будут предоставлять в соответствии с определенными критериями. Кроме того, параллельно получателям такой помощи будут предоставлять определенные услуги для преодоления кризиса бедности", — считает Оксана Жолнович.

Правительство планирует упростить и оптимизировать не все социальные выплаты, а только некоторую часть. Это произойдет к концу года, а уже в 2024 пособия будут выплачивать по-новому.

Ранее стало известно, как повышение тарифов на электроэнергию отразится на субсидиях. В Минсоцполитики пообещали, что для домохозяйств, которые уже получают субсидию, все перерасчеты будут автоматическими, с учетом подорожания электроэнергии.

При этом некоторых украинцев могут заставить вернуть часть пенсионных выплат. Коснется это тех граждан, которые несвоевременно предупредили ПФУ о том, что трудоустроились или занялись предпринимательской деятельностью.