В Україні з'явиться "універсальна соціальна допомога": як зміняться виплати

У Міністерстві соціальної політики вважають, що допомога громадянам має бути системною, а не "дробитися" на кілька різних і маленьких виплат.

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В Україні з'явиться одна універсальна соціальна допомога, яка об'єднає в собі різні наявні види підтримки громадян. Про це заявила на Конференції з відновлення України в Лондоні міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

За її словами, Україна зараз стоїть перед викликами бідності, похилого віку, зміни місця проживання. І важливо, щоб держава системно підійшла до вирішення цих проблем.

"Нашим завданням є об'єднання безлічі різних дрібних допомог, які сьогодні є в Україні, і створити одну просту універсальну допомогу, яка дасть змогу сім'ї вийти в самостійність", — сказала вона.

Жолнович пояснила, що підтримка людей є головним пріоритетом для держав, проте соціальна допомога має надаватися системно і лише тим, хто цього справді потребує.

Як реформують систему соцвиплат

Днями в Міністерстві соцполітики пояснили, що наразі в Україні існує понад 34 програми з різними соціальними виплатами, які дробляться на підвиди та підвиплати. Часто вони настільки малі, що абсолютно не покращують фінансовий стан громадян.

"Тому від такого механізму потрібно відходити й уніфікувати всі виплати, пов'язані з бідністю, об'єднавши, наприклад, шість допомог в одну універсальну допомогу, яку надаватимуть відповідно до певних критеріїв. Крім того, паралельно отримувачам такої допомоги надаватимуть певні послуги для подолання кризи бідності", — вважає Оксана Жолнович.

Уряд планує спростити й оптимізувати не всі соціальні виплати, а лише деяку частину. Це станеться до кінця року, а вже у 2024 допомогу виплачуватимуть по-новому.

Раніше стало відомо, як підвищення тарифів на електроенергію позначиться на субсидіях. У Мінсоцполітики пообіцяли, що для домогосподарств, які вже отримують субсидію, всі перерахунки будуть автоматичними, з урахуванням подорожчання електроенергії.

При цьому деяких українців можуть змусити повернути частину пенсійних виплат. Торкнеться це тих громадян, які несвоєчасно попередили ПФУ про те, що працевлаштувалися або зайнялися підприємницькою діяльністю.