Хаос в России может обернуться большими проблемами для мировой экономики, — CNN

По словам экспертов, если РФ будет в еще меньших объемах экспортировать энергоносители, то Китай и Индия будут конкурировать с западными странами за поставки от других поставщиков.

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После пандемии коронавируса и начала полномасштабной войны в Украине мировая экономика находится в шатком состоянии. Ей будет тяжело справиться с новым кризисом, таким как политический и военный хаос в России. Об этом пишет CNN.

По словам журналистов, вооруженный мятеж главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина был остановлен, однако серьезный вызов власти Путина за 23 года все еще может привести к периоду беспорядков и перемен.

Как заявил профессор Йельского университета и эксперт по России Джеффри Зонненфельд, в Кремле у президента РФ Владимира Путина сейчас настоящий хаос.

Издание пишет, что Россия уже выпала из числа 10 крупнейших экономик мира, однако она остается одним из крупнейших поставщиков энергоносителей на мировые рынки даже с учетом санкций Запада.

По словам журналистов, аналитики Rystad Energy говорят, что периоды геополитической неопределенности в основных нефтедобывающих странах за последние 35 лет в среднем прибавили 8% к цене на нефть. Если РФ будет в еще меньших объемах экспортировать энергоносители, то Китай и Индия будут конкурировать с западными странами за поставки от других поставщиков. И если политический хаос ограничит экспорт других товаров, таких как зерно или удобрения, цены на продукты взлетят вверх.

Ведущий американский нефтяной аналитик Kpler Мэтт Смит заявил, что военный мятеж Пригожина внес неопределенность, которая может отразиться на мировой экономике.

"Такие потрясения и неопределенность, которые мы наблюдали в последние дни, могут толкнуть цены вверх, учитывая потенциальные перебои с поставками — и страх перед ними. Эти факторы не рассматривались до выходных", — сказал он.

Издание пишет, что Россия при добыче чуть менее 10 млн баррелей в день обеспечивает около 10% мирового спроса на сырую нефть. А с общим объемом экспорта нефти почти 8 млн баррелей в день РФ является второй по величине поставок державой. В рейтинге ведущих поставщиков энергоносителей ОПЕК+ у нее большой отрыв даже от Саудовской Аравии.

По словам журналистов, западные санкции наложили негативный эффект на российскую экономику, но экспорт нефти уже восстановился до уровня, который наблюдался до полномасштабного вторжения в Украину, за счет закупок Индии и Китая.

Напомним, что 26 июня в Германии объяснили, что не так с идеей отдать Украине активы РФ. Пока Еврокомиссия рассматривает план, который поможет Украине получить деньги агрессора на восстановление страны, в ЕС нашлась страна, которая считает такую идею неуместной.