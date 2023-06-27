Хаос у Росії може обернутися великими проблемами для світової економіки, — CNN

За словами експертів, якщо РФ буде в ще менших обсягах експортувати енергоносії, то Китай та Індія конкуруватимуть із західними країнами за поставки від інших постачальників.

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Після пандемії коронавірусу і початку повномасштабної війни в Україні світова економіка перебуває в хиткому стані. Їй буде важко впоратися з новою кризою, такою як політичний і військовий хаос у Росії. Про це пише CNN.

За словами журналістів, збройний заколот глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина було зупинено, проте серйозний виклик владі Путіна за 23 роки все ще може призвести до періоду заворушень і змін.

Як заявив професор Єльського університету та експерт із Росії Джеффрі Зонненфельд, у Кремлі у президента РФ Володимира Путіна зараз справжній хаос.

Видання пише, що Росія вже випала з-поміж 10 найбільших економік світу, проте вона залишається одним із найбільших постачальників енергоносіїв на світові ринки навіть з урахуванням санкцій Заходу.

За словами журналістів, аналітики Rystad Energy кажуть, що періоди геополітичної невизначеності в основних нафтовидобувних країнах за останні 35 років у середньому додали 8% до ціни на нафту. Якщо РФ буде в ще менших обсягах експортувати енергоносії, то Китай та Індія конкуруватимуть із західними країнами за поставки від інших постачальників. І якщо політичний хаос обмежить експорт інших товарів, як-от зерно чи добрива, ціни на продукти злетять угору.

Провідний американський нафтовий аналітик Kpler Метт Сміт заявив, що військовий заколот Пригожина вніс невизначеність, яка може позначитися на світовій економіці.

"Такі потрясіння і невизначеність, які ми спостерігали останніми днями, можуть штовхнути ціни вгору з огляду на потенційні перебої з поставками — і страх перед ними. Ці фактори не розглядалися до вихідних", — сказав він.

Видання пише, що Росія при видобутку трохи менш як 10 млн барелів на день забезпечує близько 10% світового попиту на сиру нафту. А із загальним обсягом експорту нафти майже 8 млн барелів на день РФ є другою за величиною поставок державою. У рейтингу провідних постачальників енергоносіїв ОПЕК+ у неї великий відрив навіть від Саудівської Аравії.

За словами журналістів, західні санкції наклали негативний ефект на російську економіку, але експорт нафти вже відновився до рівня, який спостерігався до повномасштабного вторгнення в Україну, завдяки закупівлям Індії та Китаю.

Нагадаємо, що 26 червня в Німеччині пояснили, що не так з ідеєю віддати Україні активи РФ. Поки Єврокомісія розглядає план, який допоможе Україні отримати гроші агресора на відновлення країни, в ЄС знайшлася країна, яка вважає таку ідею недоречною.