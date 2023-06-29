Впервые за время войны: о чем Зеленский говорил с представителями бизнеса (видео)

На мероприятие пригласили около 40 предпринимателей и представителей бизнес-ассоциаций, включая основателя Ajax Systems Александра Конотопского, совладельца "Новой почты" Вячеслава Климова, и соучредителя monobank Олега Гороховского.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с несколькими десятками крупнейших предпринимателей страны и представителями бизнес-ассоциаций. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента 29 июня.

По данным издания Forbes, в ходе встречи главная тема обсуждения касалась налогообложения и обысков.

Усиление давления на бизнес и отмена налоговых льгот были одними из ключевых вопросов, планировавшихся к обсуждению, как сообщают журналисты Президент также стремился получить более ясное представление о видении предпринимателями будущей экономики и соответствующей экономической политики в долгосрочной перспективе.

Законопроект 8401, направленный на отмену основных налоговых льгот для бизнеса, включая документальные проверки и штрафы за неиспользование кассовых аппаратов, также был обсужден на встрече

"Не весь бизнес остался доволен конечным вариантом законопроекта", — отмечает издание.

По данным "Экономической правды", на встречу были приглашены около 40 предпринимателей и представителей бизнес-ассоциаций, включая основателя Ajax Systems Александра Конотопского, совладельца "Новой почты" Вячеслава Климова, основателя MacPaw Александра Косована, соучредителя monobank Олега Гороховского, президента Американской торговой палаты в Украине Энди Гундера, исполнительного директора Союза украинских предпринимателей (СУП) Екатерины Глазковой, а также владельца "Ковальской" Сергея Пилипенко.

Вместе с тем, информационное агентство "РБК-Украина" сообщало, на встречу не были приглашены олигархи, такие как Ринат Ахметов, Вадим Новинский и Виктор Пинчук.

Напомним, 28 июня президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время Украина сильно зависит от финансовых доноров, поэтому невозможно говорить о снижении налогов. Это заявление было сделано им во время выступления в Верховной Раде.

Ранее, 6 июня, Владимир Зеленский заявил, что поддерживает проведение налоговой реформы, в рамках которой будут снижены ставки НДС, налога на прибыль и налога на доходы физлиц (НДФЛ) до 10%. Правда он уточнил, что об этой реформе нужно думать уже после войны.