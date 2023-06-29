Уперше за час війни: про що Зеленський говорив із представниками бізнесу (відео)

На захід запросили близько 40 підприємців і представників бізнес-асоціацій, включно із засновником Ajax Systems Олександром Конотопським, співвласником "Нової пошти" В'ячеславом Климовим і співзасновником monobank Олегом Гороховським.

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із кількома десятками найбільших підприємців країни та представниками бізнес-асоціацій. Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента 29 червня.

За даними видання Forbes, під час зустрічі головна тема обговорення стосувалася оподаткування та обшуків.

Посилення тиску на бізнес і скасування податкових пільг були одними з ключових питань, які планували обговорити, як повідомляють журналісти, Президент також прагнув отримати більш ясне уявлення про бачення підприємцями майбутньої економіки та відповідної економічної політики в довгостроковій перспективі.

Законопроєкт 8401, спрямований на скасування основних податкових пільг для бізнесу, включно з документальними перевірками та штрафами за невикористання касових апаратів, також було обговорено на зустрічі

"Не весь бізнес залишився задоволений кінцевим варіантом законопроєкту", — зазначає видання.

За даними "Економічної правди", на зустріч було запрошено близько 40 підприємців і представників бізнес-асоціацій, включно із засновником Ajax Systems Олександром Конотопським, співвласником "Нової пошти" В'ячеславом Климовим, засновником MacPaw Олександром Косованом, співзасновником monobank Олегом Гороховським, президентом Американської торговельної палати в Україні Енді Гундером, виконавчим директором Спілки українських підприємців (СУП) Катериною Глазковою, а також власником "Ковальської" Сергієм Пилипенком.

Водночас інформаційне агентство "РБК-Україна" повідомляло, що на зустріч не було запрошено олігархів, таких як Рінат Ахметов, Вадим Новинський і Віктор Пінчук.

Нагадаємо, 28 червня президент Володимир Зеленський заявив, що нині Україна сильно залежить від фінансових донорів, тому неможливо говорити про зниження податків. Цю заяву він зробив під час виступу у Верховній Раді.

Раніше, 6 червня, Володимир Зеленський заявив, що підтримує проведення податкової реформи, у межах якої буде знижено ставки ПДВ, податку на прибуток і податку на доходи фізосіб (ПДФО) до 10%. Щоправда, він уточнив, що про цю реформу потрібно думати вже після війни.