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Экономика

Экономическая изоляция: Британия запретила юристам консультировать компании РФ

Санкции
Британия запретила юристам консультировать российские компании по деловым сделкам

Данное ограничение может повлиять на способность России получать юридические консультации по широкому спектру вопросов, включая торговые сделки между международными корпорациями и международное денежное кредитование.

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Великобритания решила ввести дополнительные санкции против России, включая запрет на доступ к британской юридической экспертизе для физических и юридических лиц, связанных с Кремлем. Об этом сообщает издание Sky News.

Согласно последним мерам, вступившим в силу 29 июня, британским юристам будет запрещено оказывать консультационные услуги российским компаниям по определенным деловым сделкам. Это дополнительный шаг, который направлен на экономическое изоляцию Москвы.

Британские чиновники высказали мнение о том, что введенные санкции могут повлиять на способность России получать юридические консультации по широкому спектру вопросов, включая торговые сделки между международными корпорациями и международное денежное кредитование.

Министерство юстиции Великобритании, при объявлении о введении ограничений, отметило, что Россия в значительной мере зависит от западных стран в области юридической экспертизы.

Ранее Великобритания экспортировала российским предприятиям юридические услуги на сумму около 56 млн фунтов стерлингов в год.

Напомним, что 19 июня Великобритания внесла в законодательство изменения, которые позволят ей продлить санкции против России до тех пор, пока Российская Федерация не выплатит полную компенсацию Украине.

Кроме того, стало известно о договоренностях "Большой семерки" запретить импорт алмазов, меди, алюминия и никеля из РФ. Ограничения явно уменьшают военную мощь Москвы, уверен премьер Британии Риши Сунак.