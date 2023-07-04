Богатеют во время войны: олигархи из РФ приумножили свой капитал на $16,5 млрд, — рейтинг BBI

Лидером по приросту капитала по итогам первого полугодия стал основатель нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов. Всего в рейтинг попали 24 россиянина, а их общее состояние почти 290 млрд долларов.

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Cостояние богатейших бизнесменов из РФ выросло более чем на 16 миллиардов долларов с начала 2023 года. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Кто всех богаче

Лидером по приросту капитала по итогам первого полугодия стал основатель нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов. С начала года его счета увеличились на 4,8 млрд долларов — до 20,2 млрд.

Всего в рейтинге Bloomberg есть 24 россиянина. По оценкам агентства, их общее состояние — 289,21 млрд долларов.

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Самым богатым бизнесменом из России сейчас является основной акционер горно-металлургической компании "Норильский никель" Владимир Потанин. По оценкам журналистов, у него есть 28,5 млрд долл. Но примечательно, что с начала 2023 года он "обеднел" на 28,9 млн долл.

На втором месте рейтинга совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон. За последние полгода он разбогател еще на 1,5 миллиарда долларов, так что его состояние увеличилось до 26,1 млрд долл.

На третьем месте находится основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, который с начала года увеличил состояние на 3,22 млрд долл — до 23,1 млрд.

Больше всех с начала года среди россиян потерял, как считают журналисты, основатель компании "Еврохим" и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрей Мельниченко. Его состояние уменьшилось на 1,57 млрд долл и теперь он владеет 11,6 млрд.

Отметим, что Bloomberg Billionaires Index рассчитывается на базе стоимости акций компаний, доли которых находятся в собственности миллиардеров. В этом рейтинги находятся 500 богатейших людей мира. Первое место в рейтинге занимает основатель компании Space X Илон Маск, который с начала года приумножил свой капитал, заработав еще 96,6 млрд долларов.

Отметим, что в рейтинг BBI вошел украинский олигарх Ринат Ахметов. Он расположился на 470 месте с общим состоянием в 5,5 миллиарда долларов. Примечательно, что в 2022 году бизнесмен занимал 341 место с общим состоянием в 6,88 млрд.

Тем временем аналитики проекта OsintFlow недавно пришли к выводу, что российские олигархи серьезно боятся ядерной войны и уже строят подземные убежища.

Отметим, что война в Украине продолжать разорять российскую экономику, и к 2026 году она недосчитается около 190 миллиардов долларов.