Накопил $200 млрд: СМИ узнали, как Путин стал самым богатым человеком в мире

Президент России активно использует подконтрольных ему олигархов для засекречивания капиталов. Диктатору тяжело влиять на российских промышленников Олега Дерипаску и Романа Абрамовича, считает американский финансист Билл Браудер.

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Владимир Путин за время пребывания на посту президента России стал самым богатым человеком в мире. Деньги он прячет с помощью подконтрольных ему олигархов, рассказал американский финансист и правозащитник Билл Браудер в интервью газете The Sydney Morning Herald.

"Он не держит денег на свое имя, все средства распределены через секретную сеть подставных компаний и доверенных лиц", – пояснил эксперт.

По его оценкам, в 2017 году Путин накопил активов на 200 миллиардов долларов.

"Если вы видите олигарха с состоянием в 20 миллиардов, скорее всего, 10 миллиардов из них принадлежат Путину", — добавил он.

В качестве примера газета приводит обнаруженный в Крыму "Путинский дворец" с видом на Черное море стоимостью 1 миллиард долларов. Официальная версия заключалась в том, что он принадлежал другу детства президента РФ и его партнеру по дзюдо, олигарху Аркадию Ротенбергу.

Сам Путин указывает, что ему принадлежит лишь крошечная квартира площадью 77 квадратных метров и скромная годовая зарплата в размере 140 тысяч долларов. А у другого его близкого друга, виолончелиста Сергея Ролдугина, нашли спрятанные миллиарды в офшорах.

"Дон" Путин раздает милости: как президент РФ руководит олигархами?

"Если вы хотите подорвать режим Владимира Путина, следуйте за деньгами. Надо ввести санкции против олигархов, которые его окружают", — посоветовал финансист.

Бывший австралийский дипломат в Москве и Пекине Кайл Уилсон говорит, что сегодня олигархи обладают меньшим политическим влиянием в России.

"Путинскую Россию часто называют мафиозным государством. "Дон" Путин раздает милости и ждет взамен лояльности", — подчеркнул он.

Уилсон рассматривает олигархов скорее как управляющих, чем как настоящих владельцев госактивов. Это слуги Путина, поддерживающие Кремль своими доходами, сказал дипломат.

Эксперт по России Стивен Фортескью говорит, что Путин поднял новых олигархов еще во времена работы в ФСБ. Теперь они владеют большими участками недвижимости.

По мнению Фортескью, заработавшие капиталы на российской промышленности, такие как руководитель объединенной компании "Русал" Олег Дерипаска и миллиардер Роман Абрамович, имеют больший вес в России. Их отношения с государством сложнее.

"Было бы безумием думать, что кто-то из этих людей может заставить Путина передумать. История с санкциями перешла к наказанию тех, кто зарабатывал деньги в режиме и для него", — прокомментировал он.

Браудер рекомендует Западу вводить санкции против стран и компаний, которые помогают России уклоняться от ограничений.

"Например, российские яхты, которые были в Средиземном море, сейчас стоят в гавани в Дубае или Турции. Надо ввести санкции, чтобы никто даже не думал о швартовке российской яхты", – заключил он.

Напомним, что 18 апреля стало известно о приезде Путина в Херсонскую и Луганскую области. Там он посещал штабы оккупантов, поздравлял их с Пасхой и вручил им копию иконы, которая якобы принадлежала одному из самых успешных министров обороны Российской империи.

Российские солдаты получали на Пасху "оригинальные" подарки от партии "Единая Россия". В посылках с гуманитарной помощью им положили иконки с изображением "лика" Путина.