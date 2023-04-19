Накопичив $200 млрд: ЗМІ дізналися, як Путін став найбагатшою людиною у світі

Президент Росії активно використовує підконтрольних йому олігархів для засекречення капіталів. Диктаторові важко впливати на російських промисловців Олега Дерипаску та Романа Абрамовича, вважає американський фінансист Білл Браудер.

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Володимир Путін за час перебування на посаді президента Росії став найбагатшою людиною у світі. Він приховує гроші за допомогою підконтрольних йому олігархів, розповів американський фінансист і правозахисник Білл Браудер в інтерв'ю газеті The Sydney Morning Herald.

"Він не тримає грошей на своє ім'я, всі кошти розподілені через секретну мережу підставних компаній та довірених осіб", – пояснив експерт.

За його оцінками, у 2017 році Путін накопичив активів на 200 мільярдів доларів.

"Якщо ви бачите олігарха зі статком у 20 мільярдів, швидше за все, 10 мільярдів належать Путіну", — додав він.

Як приклад газета наводить знайдений у Криму "Путинський палац" з видом на Чорне море вартістю 1 мільярд доларів. Офіційна версія полягала в тому, що він належав другові дитинства президента РФ та його партнеру по дзюдо, олігарху Аркадію Ротенбергу.

Сам Путін вказує, що йому належить лише крихітна квартира площею 77 квадратних метрів та скромна річна зарплата у розмірі 140 тисяч доларів. А в іншого його близького друга, віолончеліста Сергія Ролдугіна знайшли заховані мільярди в офшорах.

"Дон" Путін роздає милості: як президент РФ керує олігархами?

"Якщо ви хочете підірвати режим Володимира Путіна, йдіть за грошима. Треба ввести санкції проти олігархів, які його оточують", — порадив фінансист.

Колишній австралійський дипломат у Москві та Пекіні Кайл Вілсон каже, що сьогодні олігархи мають менший політичний вплив у Росії.

"Путінську Росію часто називають мафіозною державою. "Дон" Путін роздає милості та чекає натомість лояльності", — наголосив він.

Вілсон розглядає олігархів швидше як керівників, ніж справжніх власників держактивів. Це слуги Путіна, які підтримують Кремль своїми статками, сказав дипломат.

Експерт із Росії Стівен Фортеск'ю каже, що Путін підняв нових олігархів ще за часів роботи у ФСБ. Тепер вони мають великі ділянки нерухомості.

На думку Фортеск'ю, ті, хто заробив капітали на російській промисловості, такі як керівник об'єднаної компанії "Русал" Олег Дерипаска і мільярдер Роман Абрамович, мають більшу вагу в Росії. Їхні стосунки з державою складніші.

"Було б божевіллям думати, що хтось із цих людей може змусити Путіна передумати. Історія із санкціями перейшла до покарання тих, хто заробляв гроші в режимі й для нього", — прокоментував він.

Браудер рекомендує Заходу вводити санкції проти країн та компаній, які допомагають Росії ухилятися від обмежень.

"Наприклад, російські яхти, які були в Середземному морі, зараз стоять у гавані в Дубаї чи Туреччині. Треба запровадити санкції, щоб ніхто навіть не думав про швартування російської яхти", — сказав він.

Нагадаємо, що 18 квітня стало відомо про приїзд Путіна до Херсонської та Луганської області. Там він відвідував штаби окупантів, вітав їх із Великоднем та вручав їм копію ікони, яка нібито належала одному з найуспішніших міністрів оборони Російської імперії.

Російські солдати отримували на Великдень "оригінальні" подарунки від партії "Єдина Росія". У посилках із гуманітарною допомогою їм поклали іконки із зображенням "лику" Путіна.