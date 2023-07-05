"Уже ограничивают": украинцев предупредили о возможных отключениях света летом

По словам директор Центра исследований энергетики Александра Харченко, предприятиям уже выдают лимиты на потребление электроэнергии. На очереди — обычные потребители.

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Украинцам порекомендовали готовиться к возможным отключениям электроэнергии уже этим летом. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью информационному агентству "РБК-Украина", опубликованном в среду, 5 июля.

Во время пикового потребления в июле и августе недостаток мощности в энергосистеме становится ощутимым, и уже сейчас промышленным предприятиям были снижены лимиты потребления. По словам Харченко, система сталкивается с дефицитом генерации, и Украина ежедневно получает аварийную помощь от Европы, оцениваемую в 1600-1700 МВт-ч.

По словам эксперта, дефицит энергии усугубляется с увеличением температуры, а июль и август являются пиковыми месяцами потребления. В последние годы летний пик потребления в Украине был так же высоким, как зимний.

"Индустриальные потребители уже ограничиваются. Это просто делается непублично, лимиты аккуратно выдают на 20-30% ниже, чем они хотели потреблять", — рассказал Харченко.

Эксперт отметил, что с изменениями в прайс-кепах НКРЭКУ возможно увеличение импорта энергии, однако на данный момент уже некоторое количество крупных промышленных потребителей ограничивают свое потребление. Он также подчеркнул, что эти ограничения могут затронуть и частных потребителей, хотя это может произойти позже, в летний период.

Что будет со светом осенью

В отношении последующих месяцев, эксперт указал на то, что развитие событий будет определяться дальнейшими обстоятельствами, и никто не может предсказать, что произойдет в октябре-ноябре.

"Я уверен, что возобновятся атаки на энергетическую инфраструктуру", — сказал Харченко.

Напомним, 29 мая директор Центра исследования энергетики Александр Харченко предупреждал о том, что для предприятий введут лимиты потребления электроэнергии.

28 июня председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в украинской энергосистеме в осенне-зимний период снова появится серьезный дефицит.