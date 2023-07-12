"Наличными, пожалуйста": почему украинцы не платят массово карточками

Украина отстает от североевропейских стран, где доля безналичных операций превышает 80%. Эксперты убеждены, что и технологически, и законодательно Украина готова отказаться от наличных денег. Однако наибольшее сопротивление переходу на карточные расчеты оказывают предприятия торговли.

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По данным НБУ, доля безналичных операций с использованием платежных карт в мае — декабре 2022 года составила 69% в общей сумме операций с картами. Однако на самом деле ситуация с безналичными расчетами хуже, чем это демонстрирует официальная статистика. Об этом говорится в новой статье Фокуса "Украина без наличных. Реалистична ли перспектива перехода на полностью карточные расчеты".

Наибольшее проседание уровня безналичных операций — в сфере торговли, говорят эксперты.

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"НБУ дает статистику по использованию платежных карт, где с учетом Р2Р переводов с карты на карту, и безнал преобладает наличные. Но есть народное хозяйство, которое подсказывает, что цифры Нацбанка далеки от того, что наблюдается в целом по экономике страны", — отметил директор Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА Александр Карпов.

Менее трети предприятий в Украине обеспечили прием наличных, говорят в ЕМА Фото: УНИАН

По его словам, из 1,5 млн субъектов хозяйствования различных форм от ООО до ФЛП только около 30% обеспечили прием безналичных денег. А все потому, продолжил Карпов, что соответствующее законодательство не выполняется. В частности, постановление Кабмина о тотальной кешлезации розничной торговли. Поэтому в правительстве должны были бы об этом напомнить, отметил Карпов.

"Минфин должен был бы публично сообщить: есть требования закона Украины о защите прав потребителей, Налогового кодекса, Админкодекса, согласно которым в такие-то сроки вы должны обеспечить прием безналичных денег", — убежден эксперт.

Есть постановление Кабмина, обязывающее принимать наличные, однако оно не выполняется Фото: Pexels

При этом мелкий и средний бизнес имеет разные мотивы не выполнять законодательство, говорит специалист. Так, мелкие предприятия — из-за нехватки знаний, как это сделать быстро и безболезненно для бизнес-процессов, говорят в ассоциации ЕМА.

Мелкий бизнес не отказывается от наличных, потому что не знает, как сделать переход на безнал безболезненным

"Использование кассовых аппаратов — если ты этого никогда не делал и тебе не у кого спросить, это первая причина, почему малый и очень малый бизнес не хочет принимать безнал легально. То, что он принимает с карты на карту — в статистике НБУ попадает в безнал, но как по мне, это профанация. Это безнал без налогообложения, без гарантий для потребителя", — пояснил Карпов.

Иная ситуация со средним бизнесом — его переходу на безнал мешает осознанное желание скрывать доходы, добавил эксперт.

Средний и крупный бизнес часто не хочет принимать безналичные платежи, потому что привык скрывать доходы Фото: pexels.com

"У вас есть ФЛП, и вы понимаете, что в ближайшее время должны начать применять РРО, но не очень хочется. И вы пытаетесь получать этот безнал полулегально — с карты на карту. То есть я никогда не платил налоги или скрывал выручку, а теперь меня заставляют работать "в белую", а я не хочу", — объяснил он логику некоторых предпринимателей.

Напомним, заместитель главы ОП по экономическим вопросам Ростислав Шурма заявил, что благодаря запрету наличных денег сократится уровень теневой экономики и количество взяток. По его мнению, чтобы в Украине были только безналичные расчеты, нужно провести амнистию капиталов и комплексную налоговую реформу.

Фокус также писал, что объединение сервис-провайдеров программного РРО обратилось к власти с призывом внести необходимые изменения в проект закона №8401, который комитет ВРУ по вопросам налогов согласовал ко второму чтению. В частности, в письме провайдеры ПРРО заявили, что заложенные в документ изменения работают против бизнеса и против сервис-провайдеров программного РРО.