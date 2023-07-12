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Економіка Війна та гроші

"Готівкою, будь ласка": чому українці не платять масово картками

готівка, термінал, карткові розрахунки, безготівкові розрахунки
Фото: колаж Фокус | Дрібний та середній бізнес має свої причини не переходити на карткові розрахунки

Україна відстає від північно-європейських країн, де частка безготівкових операцій перевищує 80%. Експерти переконані, що і технологічно, і законодавчо Україна готова відмовитися від готівки. Однак найбільший спротив переходу на карткові розрахунки демонструють підприємства торгівлі.

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За даними НБУ, частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток у травні — грудні 2022 року становила 69% у загальній сумі операцій із картками. Однак насправді ситуація з безготівковими розрахунками гірша, ніж це демонструє офіційна статистика. Про це йдеться у новій статті Фокусу "Україна без готівки. Чи реалістична перспектива переходу на повністю карткові розрахунки".

Найбільше просідання рівня безготівкових операцій — у сфері торгівлі, кажуть експерти.

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"НБУ дає статистику по використанню платіжних карток, де з урахуванням Р2Р переказів з картки на картку безготівка переважає готівку. Але є народне господарство, яке підказує, що цифри Нацбанку далекі від того, що спостерігається взагалі по економіці країни", — зазначив директор Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем ЄМА Олександр Карпов.

Менше третини підприємств в Україні забезпечили приймання готівки, кажуть у ЄМА Fullscreen
Менше третини підприємств в Україні забезпечили приймання готівки, кажуть у ЄМА
Фото: УНІАН

За його словами, з 1,5 млн суб’єктів господарювання різних форм від ТОВ до ФОП тільки близько 30% забезпечили приймання безготівки. А все тому, продовжив Карпов, що відповідне законодавство не виконується. Зокрема, постанова Кабміну про тотальну кешлезацію роздрібної торгівлі. Тож в уряді мали б про це нагадати, зауважив Карпов.

"Мінфін мав би публічно повідомити: є вимоги закону України про захист прав споживачів, Податкового кодексу, Адмінкодексу, відповідно до яких в такі-то строки ви маєте забезпечити приймання безготівки", — переконаний експерт.

Є постанова Кабміну, що зобов'язує приймати готівку, однак вона не виконується Fullscreen
Є постанова Кабміну, що зобов'язує приймати готівку, однак вона не виконується
Фото: Pexels

При цьому дрібний та середній бізнес має різні мотиви не виконувати законодавство, каже фахівець. Так, дрібні підприємства — через брак знань, як це зробити швидко й безболісно для бізнес-процесів, кажуть в асоціації ЄМА.

Дрібний бізнес не відмовляється від готівки, бо не знає, як зробити перехід на безготівку безболісним

"Використання касових апаратів — якщо ти цього ніколи не робив і тобі ні в кого спитати, це перша причина, чому малий і дуже малий бізнес не хоче приймати безготівку легально. Те, що він приймає з картки на картку — в статистиці НБУ потрапляє в безготівку, але як на мене, це профанація. Це безготівка без оподаткування, без гарантій для споживача", — пояснив Карпов.

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Інша ситуація з середнім бізнесом — його переходу на безготівку заважає усвідомлене бажання приховувати доходи, додав експерт.

Середній та великий бізнес часто не хоче приймати безготівкові платежі, бо звик приховувати доходи Fullscreen
Середній та великий бізнес часто не хоче приймати безготівкові платежі, бо звик приховувати доходи
Фото: pexels.com

"У вас є ФОП, і ви розумієте, що найближчим часом маєте його почати застосовувати РРО, але не дуже хочеться. І ви намагаєтеся отримувати цю безготівку напівлегально — з картки на картку. Тобто я ніколи не платив податки або приховував виручку, а тепер мене змушують працювати "в білу", а я не хочу", — пояснив він логіку деяких підприємців.

Нагадаємо, заступник голови ОП з економічних питань Ростислав Шурма заявив, що завдяки забороні готівки скоротиться рівень тіньової економіки і кількість хабарів. На його думку, щоб в Україні були тільки безготівкові розрахунки, потрібно провести амністію капіталів і комплексну податкову реформу.

Фокус також писав, що об’єднання сервіс-провайдерів програмного РРО звернулось до влади із закликом внести потрібні зміни до проєкту закону №8401, який комітет ВРУ з питань податків погодив до другого читання. Зокрема, у листі провайдери ПРРО заявили, що закладені в документ зміни працюють проти бізнесу та проти сервіс-провайдерів програмного РРО.