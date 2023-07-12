"Готівкою, будь ласка": чому українці не платять масово картками

Україна відстає від північно-європейських країн, де частка безготівкових операцій перевищує 80%. Експерти переконані, що і технологічно, і законодавчо Україна готова відмовитися від готівки. Однак найбільший спротив переходу на карткові розрахунки демонструють підприємства торгівлі.

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За даними НБУ, частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток у травні — грудні 2022 року становила 69% у загальній сумі операцій із картками. Однак насправді ситуація з безготівковими розрахунками гірша, ніж це демонструє офіційна статистика. Про це йдеться у новій статті Фокусу "Україна без готівки. Чи реалістична перспектива переходу на повністю карткові розрахунки".

Найбільше просідання рівня безготівкових операцій — у сфері торгівлі, кажуть експерти.

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"НБУ дає статистику по використанню платіжних карток, де з урахуванням Р2Р переказів з картки на картку безготівка переважає готівку. Але є народне господарство, яке підказує, що цифри Нацбанку далекі від того, що спостерігається взагалі по економіці країни", — зазначив директор Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем ЄМА Олександр Карпов.

Менше третини підприємств в Україні забезпечили приймання готівки, кажуть у ЄМА Фото: УНІАН

За його словами, з 1,5 млн суб’єктів господарювання різних форм від ТОВ до ФОП тільки близько 30% забезпечили приймання безготівки. А все тому, продовжив Карпов, що відповідне законодавство не виконується. Зокрема, постанова Кабміну про тотальну кешлезацію роздрібної торгівлі. Тож в уряді мали б про це нагадати, зауважив Карпов.

"Мінфін мав би публічно повідомити: є вимоги закону України про захист прав споживачів, Податкового кодексу, Адмінкодексу, відповідно до яких в такі-то строки ви маєте забезпечити приймання безготівки", — переконаний експерт.

Є постанова Кабміну, що зобов'язує приймати готівку, однак вона не виконується Фото: Pexels

При цьому дрібний та середній бізнес має різні мотиви не виконувати законодавство, каже фахівець. Так, дрібні підприємства — через брак знань, як це зробити швидко й безболісно для бізнес-процесів, кажуть в асоціації ЄМА.

Дрібний бізнес не відмовляється від готівки, бо не знає, як зробити перехід на безготівку безболісним

"Використання касових апаратів — якщо ти цього ніколи не робив і тобі ні в кого спитати, це перша причина, чому малий і дуже малий бізнес не хоче приймати безготівку легально. Те, що він приймає з картки на картку — в статистиці НБУ потрапляє в безготівку, але як на мене, це профанація. Це безготівка без оподаткування, без гарантій для споживача", — пояснив Карпов.

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Інша ситуація з середнім бізнесом — його переходу на безготівку заважає усвідомлене бажання приховувати доходи, додав експерт.

Середній та великий бізнес часто не хоче приймати безготівкові платежі, бо звик приховувати доходи Фото: pexels.com

"У вас є ФОП, і ви розумієте, що найближчим часом маєте його почати застосовувати РРО, але не дуже хочеться. І ви намагаєтеся отримувати цю безготівку напівлегально — з картки на картку. Тобто я ніколи не платив податки або приховував виручку, а тепер мене змушують працювати "в білу", а я не хочу", — пояснив він логіку деяких підприємців.

Нагадаємо, заступник голови ОП з економічних питань Ростислав Шурма заявив, що завдяки забороні готівки скоротиться рівень тіньової економіки і кількість хабарів. На його думку, щоб в Україні були тільки безготівкові розрахунки, потрібно провести амністію капіталів і комплексну податкову реформу.

Фокус також писав, що об’єднання сервіс-провайдерів програмного РРО звернулось до влади із закликом внести потрібні зміни до проєкту закону №8401, який комітет ВРУ з питань податків погодив до другого читання. Зокрема, у листі провайдери ПРРО заявили, що закладені в документ зміни працюють проти бізнесу та проти сервіс-провайдерів програмного РРО.