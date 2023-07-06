Прописано в законодавстві" у Кабміні розповіли, чи будуть підвищувати податки в Україні

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, повернення до довоєнного рівня податків відбулося з 1 липня. Йдеться про спрощену систему оподаткування — повернення до 5% замість 2%.

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Податкова система України повернеться до довоєнних механізмів і показників після перемоги. Підвищення податків не передбачається, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Повернення до довоєнного рівня податків відбулося з 1 липня 2023 року, це було прописано в законодавстві. Частково ми очікуємо, що повернення податків до довоєнного рівня відбудеться після ухвалення відповідного закону Верховною Радою з 1 серпня", — зазначив глава уряду.

Він пояснив, що буде скасовано спрощену систему оподаткування. Так, ставка з податків повернеться на рівень 5%, замість 2%.

"Інших змін, крім повернення до довоєнного рівня, до кінця війни ми не плануємо, не прогнозуємо, і, впевнений, не допустимо. Податкова система буде стабілізована на тому рівні, як до початку повномасштабної агресії", — підкреслив Денис Шмигаль.

Чи можуть знизити податки

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, йому подобається ідея знизити податки, але ніяк не під час війни.

"Але зараз, під час такої війни й очевидної залежності України від співпраці з фінансовими донорами, ми не можемо дозволити собі знижувати податки", — зазначив він.

За його словами, після перемоги наша країна матиме більше можливостей. А зараз Україна потребує нового раціонального податкового договору між державою і суспільством, а також реальної легалізації майна

Як зміняться ціни на бензин

На тлі повернення довоєнного оподаткування паливо в Україні подорожчає, в середньому, на 5 гривень за літр. За його словами, внаслідок такої зміни автозаправні станції платитимуть більше податків, а Збройні Сили України отримають додаткову фінансову підтримку.

"Це не критичне підвищення, але надзвичайно важливе надходження до бюджету, яке справді допоможе нам вкотре підтримувати Збройні Сили України в боротьбі з російським агресором", — зазначив Шмигаль.

Зазначимо, що акцизи мають такий вигляд:

на бензин — 213,5 євро за 1000 л;

на дизельне паливо — 139,5 євро за 1000 л.

Нагадаємо, інформація про те, що влітку в Україну повернеться податок у 20% на всі види палива з'явилася ще наприкінці березня.

Докладніше про це можна дізнатися у статті Фокуса "Пенсії, ціни на паливо, тарифи на воду та електроенергію: що зміниться в Україні з 1 липня".