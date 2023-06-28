ПРРО провайдери: зміни у законопроекті № 8401 вб'ють технологію ПРРО та повернуть у тінь 50% бізнесу

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Об’єднання сервіс-провайдерів програмного РРО звернулось до влади із закликом внести потрібні зміни до проекту закону №8401, який Комітет ВРУ з питань податків нещодавно погодив до другого читання.

Деякі зміни в профільний закон №8401 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану" знищать ринок провайдерів програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО) та сприятимуть тінізації. Про це йдеться у відкритому листі ПРРО провайдерів до Міністерства цифрової трансформації, ДПС, Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, Голові Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Роксолані Підласі та голові Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетьманцеву.

Зокрема, у листі провайдери ПРРО заявили, що закладені в законопроект №8401 зміни працюють проти бізнесу та проти сервіс-провайдерів програмного РРО.

"Об’єднання сервіс-провайдерів програмних РРО попереджає: певні норми вказаного законопроекту ведуть до ще більшої тінізації бізнесу, що прямо суперечить озвученим раніше прагненням держави забезпечити якомога більший обсяг білих операцій бізнесу та зведення до мінімуму сірої зони, де відбувається несплата податків", — йдеться у листі провайдерів ПРРО.

На їхню думку, зміни, запропоновані проектом закону № 8401, вб’ють технологію ПРРО та сприятимуть поверненню в тінь 50% українських підприємців.

"Провайдери ПРРО вкрай стурбовані тим, що у фінальній версії законопроекту до другого читання залишився пункт про зобов'язання Кабміну внести зміни до законодавства щодо забезпечення унеможливлення спотворення або знищення даних електронних розрахункових документів, створених ПРРО у режимі офлайн, за допомогою засобів захисту інформації з підтвердженою відповідністю. Ми впевнені, що цей пункт може повністю перекреслити всю реформу щодо ПРРО та замість того, щоб упорядкувати ринок, вплине на його знищення", — йдеться у зверненні провайдерів ПРРО до Данила Гетьманцева, Руслани Підласої, ДПС та Міністерства цифрової трансформації.

Там повідомили, що об’єднання провайдерів ПРРО не погоджується із запропонованими проектом №8401 змінами, коли у режимі офлайну потрібно буде використовувати засоби захисту інформації з підтвердженою відповідністю, а саме — певний фізичний носій, який не можливо встановити на більшість смартфонів.

"Фактично йдеться про те, що в разі прийняття законопроекту без внесення відповідних правок, ПРРО більше не зможе працювати на смартфонах, як мобільний додаток", — повідомили провайдери ПРРО, що впевнені: офлайн — важлива частина продукту ПРРО, оскільки дозволяє уникнути проблеми як з покриттям інтернету, так і стосовно безперебійної роботи серверів ДПС, АЦСК.

"Існуючі зараз у проекті №8401 норми щодо ПРРО неминуче ведуть до низки негативних наслідків, серед яких — руйнація мобільності та легкості ПРРО, як інструменту фіскалізації; подорожчання та ускладнення використання ПРРО, що істотно вплине на рівень використання ПРРО та, як наслідок, зменшення оподаткованих операцій. Окрім того, зазначені запропоновані зміни повністю перекреслюють тренд на диджиталізацію", — зазначили провайдери у відкритому листі.

У своєму зверненні до державних органів влади об’єднання сервіс-провайдерів запропонувало видалити з підготовленого до другого читання проекту вказані норми, а також переформулювати спірну норму законопроекту таким чином, щоб нею не можна було зловживати під час виробітку механізму.

"У проект №8401 потрібно внести зміни щодо забезпечення унеможливлення спотворення або знищення даних електронних розрахункових документів, створених програмними реєстраторами розрахункових операцій у режимі офлайн", — повідомили ПРРО провайдери у листі.

Вони також зазначили, що виступають за впорядкування ринку ПРРО, пропрацювання стандартів його роботи, але за умови, що це буде робитися поступово, разом із самим ринком, щоб знайти правильні критерії акредитації з урахуванням практики роботи ПРРО та суті програмних продуктів.

Об'єднання ПРРО провайдерів закликало створити спеціальну робочу групу, де будуть представлені основні представники цієї сфери, провайдери ПРРО, що можуть запропонувати та фахово обґрунтувати механізм, що нівелює усі можливі ризики.

Нагадаємо, Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді прийняти в другому читанні та у цілому урядовий законопроєкт № 8401 щодо відновлення довоєнного стану податкової політики.