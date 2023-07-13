Проблемы с обменом старых долларов никуда не делись: НБУ получил сотни жалоб в июне, — СМИ

Сообщается, что с 1 января по 5 июля 2023 года в Нацбанк по валютной проблеме всего поступило 712 жалоб граждан. А с 21 июня 2022 года получил 216 жалоб от граждан.

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Национальный банк Украины пока не смог полностью решить проблему с приемом банками и обменниками старых и изношенных долларов. Об этом сообщает "Минфин".

Сообщается, что после 21 июня вступило в силу постановление, в котором Нацбанк запретил финансистам отказывать в приеме сношенных валют. В НБУ заявили, что с 21 июня 2022 года получил 216 жалоб от граждан. В большинстве они жаловались на обменники (131 жалоба) и реже на банки (72 жалобы).

Более того, как сказано в материале, с 1 января по 5 июля 2023 года в Нацбанк по валютной проблеме всего поступило 712 жалоб граждан.

Национальный банк сообщил, что потребители чаще жалуются на отказы в обмене/внесении на счета изношенных и старых банкнот, а также отказы в приеме банкнот из-за их номинала и из-за отсутствия наличных в кассе.

Более того, как сообщается, люди также недовольны тем, что им выдают ветхую иностранную валюту при получении денежных переводов и средств со счетов. Кроме того, финучреждения могут устанавливать при валютообмене комиссию или разные курсы в зависимости от даты выпуска купюр.

В НБУ также отметили, что часто потребители не соглашаются подавать документы при валютообмене. Поэтому им могут отказывать финучреждения.

Напомним, что 21 июня Нацбанк сообщил, что не устанавливал ограничений по году выпуска банкноты. Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, НБУ отметил определение незначительного износа банкнот и запретил финучреждениям отказывать клиентам в обмене валюты, если счетчик или детектор на кассе подтвердил подлинность банкнот.

Также сообщалось, что 17 июня член совета НБУ Василий Фурман говорил, что Нацбанк хочет изменить правила покупки долларов в Украине. Он говорил, что скоро обменный рынок заработает по правилам, как это было несколько месяцев назад.

Он отметил, что сейчас наличный доллар помогает сохранить капитал. Не еще недавно на нем можно было хорошо заработать, ведь ставка доходности по долларовым депозитам превышала 10%. Теперь ситуация другая.