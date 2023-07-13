Проблеми з обміном старих доларів нікуди не поділися: НБУ отримав сотні скарг у червні, — ЗМІ

Повідомляється, що з 1 січня до 5 липня 2023 року до Нацбанку щодо валютної проблеми загалом надійшло 712 скарг громадян. А з 21 червня 2022 року отримав 216 скарг від громадян.

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Національний банк України поки що не зміг повністю розв'язати проблему з прийомом банками та обмінниками старих і зношених доларів. Про це повідомляє "Мінфін".

Повідомляється, що після 21 червня набула чинності постанова, в якій Нацбанк заборонив фінансистам відмовляти в прийомі зношених валют. У НБУ заявили, що з 21 червня 2022 року отримали 216 скарг від громадян. Здебільшого вони скаржилися на обмінники (131 скарга) і рідше на банки (72 скарги).

Ба більше, як ідеться в матеріалі, з 1 січня до 5 липня 2023 року до Нацбанку щодо валютної проблеми загалом надійшло 712 скарг громадян.

Національний банк повідомив, що споживачі частіше скаржаться на відмови в обміні/внесенні на рахунки зношених і старих банкнот, а також на відмови в прийманні банкнот через їхній номінал і через відсутність готівки в касі.

Ба більше, як повідомляється, люди також незадоволені тим, що їм видають стару іноземну валюту під час отримання грошових переказів і коштів із рахунків. Крім того, фінустанови можуть встановлювати під час валютообміну комісію або різні курси залежно від дати випуску купюр.

У НБУ також зазначили, що часто споживачі не погоджуються подавати документи під час валютообміну. Тому їм можуть відмовляти фінустанови.

Нагадаємо, що 21 червня Нацбанк повідомив, що не встановлював обмежень щодо року випуску банкноти. Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, НБУ відзначив визначення незначного зносу банкнот і заборонив фінустановам відмовляти клієнтам в обміні валюти, якщо лічильник або детектор на касі підтвердив справжність банкнот.

Також повідомлялося, що 17 червня член ради НБУ Василь Фурман говорив, що Нацбанк хоче змінити правила купівлі доларів в Україні. Він говорив, що скоро обмінний ринок запрацює за правилами, як це було кілька місяців тому.

Він зазначив, що зараз готівковий долар допомагає зберегти капітал. Не ще недавно на ньому можна було добре заробити, адже ставка прибутковості за доларовими депозитами перевищувала 10%. Тепер ситуація інша.