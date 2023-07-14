Придется дольше поработать: как украинцам изменят условия для выхода на пенсию

Украинцам ежегодно повышают требования для выхода граждан на пенсию Так, в 2024 году увеличится размер страхового стажа, по которому назначается пенсия по возрасту.

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С 2024 года украинцам, которые хотят выйти на пенсию в 60 лет, должны иметь стаж не менее 31 года. Если количество стажа будет меньшим — на заслуженный отдых можно будет выйти в 63 или 65 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

Отмечается также, что требования к стажу в 65 лет тоже изменятся:

в 2023 году стаж составляет 15-20 лет;

в 2024 году — 15-21;

в 2025 году — 15-22;

в 2026 году — 15-23;

в 2027 году — 15-24;

в 2028 году — 15-25;

В Пенсионном фонде также добавили, что в следующем году не состоится повышение минимальной пенсии до уровня инфляции.

Сколько доплатят за сверхнормативный стаж

Если у кого-то из украинцев есть сверхурочный страховой стаж, то такие граждане могут рассчитывать на небольшие прибавки к пенсиям. Так, по данным Пенсионного фонда, размер доплаты не может превышать 1% минимального размера пенсии по возрасту. Сейчас прожиточный минимум для граждан, которые утратили работоспособность составляет 2 093 гривны. Поэтому размер доплаты составит всего 20,93 гривны.

Эта сумма добавляется за каждый полный год, который украинец отработал сверх обязательной нормы страхового стажа. Так что кого у пенсионера сверх обязательной нормы страхового стажа, например, есть еще плюс 5 лет, то к пенсии государство добавит около 104 гривен.

Тем временем недавно стало известно, что у 1,1 миллиона украинцев пенсионные выплаты в 2023 году составляют более 10 тысяч гривен. Так, по данным Пенсионного фонда, средний размер выплат у таких украинцев — 14 660,48 гривен.

При этом самые маленькие пенсии — до 2 000 гривен, государство выплачивает 63 674 гражданам.

Кто рискует потерять пенсию в 2023 году

В течение этого года украинское правительство проведет верификацию социальных выплат. Проверка также коснется и пенсионеров. Так, пенсия 2023 года не будет предоставляться в случае определенных причин. Например:

если пенсионер не получал выплаты в течение шести месяцев;

если пенсионеру назначили пенсию по документам, имеющим ошибки или несоответствия;

если пенсионер перебрался на постоянное место жительства за границу;

если получение выплат было оформлено на основании фальшивых или недействительных документов;

если пенсионер умер — в таком случае пенсию забирают в соответствии с законодательными моментами;

если пенсионер переселенец и сменил место жительства, не уведомив соответствующие органы.

Кстати, 1 июля в Украине состоялась очередная в 2023 году индексация пенсий. Фокус узнал, кто из украинцев получил солидную прибавку. Напомним также, что какая ошибка в трудовой книжке оставит украинцев без пенсионных выплат.