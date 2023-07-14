Доведеться довше попрацювати: як українцям змінять умови для виходу на пенсію

Українцям щороку підвищують вимоги для виходу громадян на пенсію Так, у 2024 році збільшиться розмір страхового стажу, за яким призначають пенсію за віком.

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З 2024 року українці, які хочуть вийти на пенсію в 60 років, повинні мати стаж щонайменше 31 рік. Якщо кількість стажу буде меншою — на заслужений відпочинок можна буде вийти в 63 або 65 років. Про це повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду України.

Зазначається також, що вимоги до стажу в 65 років теж зміняться:

у 2023 році стаж становить 15-20 років;

у 2024 році — 15-21;

у 2025 році — 15-22;

у 2026 році — 15-23;

у 2027 році — 15-24;

у 2028 році — 15-25;

У Пенсійному фонді також додали, що наступного року не відбудеться підвищення мінімальної пенсії до рівня інфляції.

Скільки доплатять за понаднормовий стаж

Якщо в когось із українців є понаднормовий страховий стаж, то такі громадяни можуть розраховувати на невеликі надбавки до пенсій. Так, за даними Пенсійного фонду, розмір доплати не може перевищувати 1% мінімального розміру пенсії за віком. Наразі прожитковий мінімум для громадян, які втратили працездатність, становить 2 093 гривні. Тому розмір доплати становитиме лише 20,93 гривні.

Ця сума додається за кожен повний рік, який українець відпрацював понад обов'язкову норму страхового стажу. Тож кого в пенсіонера понад обов'язкову норму страхового стажу, наприклад, є ще плюс 5 років, то до пенсії держава додасть близько 104 гривень.

Тим часом нещодавно стало відомо, що у 1,1 мільйона українців пенсійні виплати у 2023 році становлять понад 10 тисяч гривень. Так, за даними Пенсійного фонду, середній розмір виплат у таких українців — 14 660,48 гривень.

При цьому найменші пенсії — до 2 000 гривень, держава виплачує 63 674 громадянам.

Хто ризикує втратити пенсію у 2023 році

Протягом цього року український уряд проведе верифікацію соціальних виплат. Перевірка також торкнеться і пенсіонерів. Так, пенсію 2023 року не надаватимуть у разі певних причин. Наприклад:

якщо пенсіонер не отримував виплати протягом шести місяців;

якщо пенсіонеру призначили пенсію за документами, що мають помилки або невідповідності;

якщо пенсіонер перебрався на постійне місце проживання за кордон;

якщо отримання виплат було оформлено на підставі фальшивих або недійсних документів;

якщо пенсіонер помер — у такому разі пенсію забирають відповідно до законодавчих моментів;

якщо пенсіонер переселенець і змінив місце проживання, не повідомивши відповідні органи.

До речі, 1 липня в Україні відбулася чергова у 2023 році індексація пенсій. Фокус дізнався, хто з українців отримав солідну надбавку. Нагадаємо також, що яка помилка в трудовій книжці залишить українців без пенсійних виплат.