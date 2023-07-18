В Украине из-за войны можно увеличивать рабочую неделю: кому придется работать дольше

Оказывается, что у работодателей есть право перейти с пятидневной на шестидневную рабочую неделю, а также менять графики работы своих сотрудников из-за войны.

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В Украине на фоне военного положения предприятия могут переходить на продленную рабочую неделю. В частности, им разрешается вводить шестидневную рабочую неделю, а продолжительность работы повышать до 10 часов в день. Об этом сказано в сообщении Государственной службы Украины по вопросам труда.

Работать дольше — получать больше

Отмечается, что согласно требованиям ст. 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" от 15 марта 2022 г. № 2136-IX, обычную продолжительность рабочего времени в период действия военного положения можно увеличить до 60 часов в неделю для работников, которые работают на объектах критической инфраструктуры. Параллельно людям также должны увеличить заработную плату.

Важно

На рынке труда дефицит: украинцам рассказали, скольких рабочих не хватает стране

"Для работников, занятых на объектах критической инфраструктуры (в оборонной сфере, сфере обеспечения жизнедеятельности населения и т.п.), которым согласно законодательству устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, продолжительность рабочего времени в период действия военного положения не может превышать 40 часов в неделю", – сказано в сообщении.

То есть, у работодателя есть право перейти с пятидневной на шестидневную рабочую неделю, а также менять графики работы своих сотрудников. При этом продолжительность еженедельного непрерывного отдыха может быть сокращена до 24 часов.

Что будет с работой после войны

В Кабмине Украины считают, что уже сейчас наша страна особенно нуждается в специалистах в медицинской и социальной сферах. Учитывая это, правительство увеличит госзаказ на подготовку этих специалистов в учебных заведениях.

Кроме того, Кабмин убежден, что восстановление Украины станет "самым масштабным проектом со времен Второй мировой войны". Поэтому на некоторые профессии будет очень высокий спрос. Это касается:

саперов;

строителей.

Добавим также, что украинский рынок труда оживает после застоя в начале полномасштабной войны — количество предложений от работодателей вернулось на показатели довоенного уровня. Недавно Фокус в своей статье: "Заработать тысячу долларов. Как растут зарплаты в Украине и кого сейчас ищут компании" рассказывает, какую работу сейчас предлагают гражданам.