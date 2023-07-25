Денежная помощь ветеранам ко Дню Независимости: Кабмин определил размер единовременных выплат

Денежные выплаты к празднику определенные категории граждан получат в размерах от 450 до 3100 гривен.

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Кабинет министров Украины принял постановление №754 по социальной защите ветеранов войны и жертв нацистских преследований, сообщает"Правительственный портал".

Разовые денежные выплаты ко Дню Независимости Украины, предусмотренные Законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований".

Денежную помощь получат определенные категории граждан до 24 августа 2023 года в таком размере:

1) лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

I группы — 3 100 гривен;

II группы — 2 900 гривен;

III группы — 2 700 гривен;

2) участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей, — 1 000 гривен;

3) лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, — 3 100 гривен;

4) членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которым установлен согласно пункту 1 статьи 10 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, а также женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились во второй раз, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз, — 650 гривень.

Ранее, 24 июля, Фокус рассказывал, кто и как может повысить себе пенсию. В Украине некоторым пожилым гражданам выплачивают дополнительные доплаты, которые зависят от нескольких факторов.

Напомним, в Украине существуют меры принудительного исполнения решения судебной инстанции, поэтому пенсионеры-должники могут лишиться 50% выплат.