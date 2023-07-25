Грошова допомога ветеранам до Дня Незалежності: Кабмін визначив розмір одноразових виплат

Грошові виплати до свята певні категорії громадян отримають у розмірах від 450 до 3100 гривень.

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Кабінет міністрів України ухвалив постанову №754 щодо соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань, повідомляє "Урядовий портал".

Разові грошові виплати до Дня Незалежності України, передбачені Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про жертви нацистських переслідувань".

Грошову допомогу отримають певні категорії громадян до 24 серпня 2023 року в такому розмірі:

1) особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

I групи — 3 100 гривень;

II групи — 2 900 гривень;

III групи — 2 700 гривень;

2) учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, — 1 000 гривень;

3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 3 100 гривень;

4) членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 статті 10 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, а також дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, — 650 гривень.

Раніше, 24 липня, Фокус розповідав, хто і як може підвищити собі пенсію. В Україні деяким літнім громадянам виплачують додаткові доплати, які залежать від кількох факторів.

Нагадаємо, в Україні існують заходи примусового виконання рішення судової інстанції, тому пенсіонери-боржники можуть позбутися 50% виплат.