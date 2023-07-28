Добровольные взносы: в ПФУ рассказали, как увеличить страховой стаж и повысить размер пенсии

С марта 2023 года работает упрощенный механизм добровольного участия в системе пенсионного государственного страхования, благодаря чему можно увеличить размер будущих выплат.

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал о результатах работы механизма повышения будущих выплат за счет добровольных взносов украинцев. Об этом информирует пресс-служба ПФУ.

За последние четыре месяца в Пенсионный фонд Украины поступило более двух тысяч платежей на сумму 4,5 млн гривен. Большинство взносов — 84% — граждане внесли за себя. В пользу других лиц в фонд поступило 16% платежей.

По информации Пенсионного фонда Украины, самый большой единовременный платеж составил 106 тысячи гривен. Человек, который внес такую сумму денег, получил пять месяцев страхового стажа.

"В четырех из них будет максимальная зарплата для исчисления пенсии (100 500 грн), а в пятом — 79 904,55 грн", — рассказали в фонде.

Фото: ПФУ

Как известно, упрощенный механизм добровольного участия в системе пенсионного государственного страхования заработал в марте 2023 года. Выплаты можно осуществлять с 16 лет как за себя, так и за других лиц. Сделать это можно через личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ. Для этого необходимо зайти на е-услуги Пенсионного фонда Украины, выбрать пункт "договор о добровольном участии", заполнить специальную форма, которая появится на экране и нажать "уплатить добровольный взнос".

Украинцы могут самостоятельно определять размер и периодичность добровольных взносов.

Напомним, 26 июля стало известно, будут ли украинцам учитывать стаж, приобретенный за рубежом. Соответствующий законопроект парламентский комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной раде включить в повестку дня и принять за основу. Проект № 9453 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пропорционального исчисления страхового стажа лицам, которые работали за пределами Украины" предлагает, в том числе учитывать стаж, приобретенный в странах-участницах СНГ, с которыми были разорваны пенсионные соглашения.

Фокус рассказывал 26 июля, кто из украинцев может выйти на заслуженный отдых раньше срока и какие условия необходимо соблюсти.