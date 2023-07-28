Добровільні внески: у ПФУ розповіли, як збільшити страховий стаж і підвищити розмір пенсії

З березня 2023 року працює спрощений механізм добровільної участі в системі пенсійного державного страхування, завдяки чому можна збільшити розмір майбутніх виплат.

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Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про результати роботи механізму підвищення майбутніх виплат внаслідок добровільних внесків українців. Про це інформує пресслужба ПФУ.

За останні чотири місяці до Пенсійного фонду України надійшло понад дві тисячі платежів на суму 4,5 млн гривень. Більшість внесків — 84% — громадяни внесли за себе. На користь інших осіб до фонду надійшло 16% платежів.

За інформацією Пенсійного фонду України, найбільший одноразовий платіж становив 106 тисяч гривень. Людина, яка внесла таку суму грошей, отримала п'ять місяців страхового стажу.

"У чотирьох із них буде максимальна зарплата для обчислення пенсії (100 500 грн), а в п'ятому — 79 904,55 грн", — розповіли у фонді.

Фото: ПФУ

Як відомо, спрощений механізм добровільної участі в системі пенсійного державного страхування запрацював у березні 2023 року. Виплати можна здійснювати з 16 років як за себе, так і за інших осіб. Зробити це можна через особистий кабінет на порталі електронних послуг ПФУ. Для цього необхідно зайти на е-послуги Пенсійного фонду України, обрати пункт "договір про добровільну участь", заповнити спеціальну форму, що з'явиться на екрані та натиснути "сплатити добровільний внесок".

Українці можуть самостійно визначати розмір і періодичність добровільних внесків.

Нагадаємо, 26 липня стало відомо, чи враховуватимуть українцям стаж, набутий за кордоном. Відповідний законопроєкт парламентський комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Верховній раді включити до порядку денного та ухвалити за основу. Проєкт № 9453 "Про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України" пропонує, зокрема, враховувати стаж, набутий у країнах-учасницях СНД, з якими було розірвано пенсійні угоди.

Фокус розповідав 26 липня, хто з українців може вийти на заслужений відпочинок раніше терміну і яких умов необхідно дотриматися.