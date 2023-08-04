Нацбанк проверит все: инспекторы исследуют работу банка Сергея Тигипко и нескольких других

Инспекторы Нацбанка планируют начать проверки с банков с украинским капиталом. В план инспекционных проверок НБУ попали банк Сергея Тигипко и учреждение братьев Суркисов.

Related video

В Национальном банке Украины сообщили о возобновлении плановых проверок банковских учреждений. Обнародован перечень банков, которые первые в очереди на визит инспекции. Об этом говорится на сайте учреждения.

НБУ утвердил План проведения инспекционных проверок на IV квартал 2023 года, указывает пресс-служба национального регулятора. Проверят восемь банков:

АО "А-Банк" (21 место по доходности по результатам мая 2023 года); АО "Банк 3/4" (49 место); АО "Европейский промышленный банк" (52 место); АО "Коммерческий банк "Глобус" (29 место); АО "Скай банк" (30 место); АО "Таскомбанк" (22 место); АО "МТБ Банк" (38 место); ЧАО "Банк Фамильный" (36 место).

Также объясняется, по каким критериям составлялся план: учитывали рискоориентированный подход, специфику и сложность операций банка, риски деятельности финучреждения и учитывая общую оценку SREP (Supervisory Review and Evaluation Process — процесс проверки банковских учреждений).

Интересно, что в перечне из 8-ми финучреждений только два банка с капиталом более 2 млрд гривен, — это банк Сергея Тигипко "Таскомбанк" (собственный капитал — 3,48 млрд грн по состоянию на 1.06.2023) и банк братьев Григория и Игоря Суркисов А-Банк (капитал 2,6 млрд грн). Другие банки — меньше по размеру капитала, чем указанные банки известных украинских бенефициаров. Отметим, что в Рейтинге издания Фокус "100 самых богатых людей Украины", опубликованном в 2021 году, Сергей Тигипко попал на 10 место с активами в размере $976 млн, а братья Игорь и Григорий Суркисы — на 35 место с активами в размере $328 млн.

Отметим, плановые проверки банков были приостановлены НБУ с 15 июня 2022 года — соответствующее постановление утвердили 20 марта 2022 года. При этом в декабре 2021 года был опубликован план проверок банков финучреждений на 2022 год — инспекторы должны были посетить 35 банков и 40 небанковских учреждений.

28 июля 2023 года Нацбанк принял решение о возобновлении плановых инспекционных проверок банков. При этом указывается, что их будут проводить в дистанционном формате, чтобы уменьшить риск для жизни и здоровья работников.

Напоминаем, на днях НБУ принял решение ликвидировать банк "Конкорд". Согласно заявлению пресс-службы Нацбанка, компанию подозревают в отмывании доходов, полученных нелегальным путем. Также известно, что этот банк обслуживал игорный бизнес.

В конце июля Нацбанк спрогнозировал рост экономики Украины — предполагал, что это произойдет даже при условии закрытия "зернового коридора", которое осуществила Россия.

С позицией Нацбанка соглашаются украинские чиновники — в Минэкономики оцениваются потенциальный рост ВВП в 2023 году на 5%.