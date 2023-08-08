Как отказаться от выплат ВПЛ из-за рубежа: в Минреинтеграции объяснили процедуру

Граждане, которые выехали за границу, должны отказаться от выплат помощи от государства, причем они могут это сделать дистанционно.

Related video

В Минреинтеграции обратились к ВПЛ, которые находятся за рубежом — они имеют возможность отказаться от выплаты помощи, воспользовавшись специальной дистанционной процедурой. О деталях рассказала пресс-служба ведомства.

Граждане, находящиеся за рубежом, не имеют возможности лично оформить документы для отказа от помощи на проживание ВПЛ. Однако они могут сделать это дистанционно, с использованием электронной почты, говорится в заметке Минреинтеграции.

Выплаты ВПЛ: как отказаться, находясь за границей

Чтобы отказаться от выплат ВПЛ и других видов социальных выплат, возможно два варианта:

оформить отказ электронным письмом, которое направляется на электронный адрес органа соцзащиты, в котором человек зарегистрирован;

отказаться от выплат через портал или веб-приложение"Дія" (если есть доступ к сети, соответствующая техника и идентификационный код).

Электронное письмо об отказе от выплат: что указывается

В письме об отказе от выплат помощи ВПЛ и других соцвыплат нужно указать следующую информацию:

название органа соцзащиты, где состоит на учете гражданин;

ФИО получателя помощи;

адрес, по которому гражданин зарегистрирован, или адрес, задекларированный как место жительства/пребывания;

номер телефона;

адрес электронной почты человека, который оформляет отказ;

указать вид помощи, от которой нужно отказаться (например, "помощь на проживание ВПЛ").

Чиновники отметили, где можно найти электронные адреса учреждений, которым нужно отправить письмо: на сайтах райгосадминистраций, исполнительных органов горсоветов или районных горсоветов.

Отказ от выплат ВПЛ: кого касается

Отказаться от получения помощи от государства должны следующие категории граждан:

если вернулись на прежнее место жительства;

если выехали за границу на временное или постоянное место жительства;

если находились за границей более 30 суток;

если находились за границей более 30 дней в течение шести месяцев подряд, когда получать выплаты.

Отметим, с 1 августа правительство ввело некоторые новации относительно выплат ВПЛ. Одна из новаций — проверки, после которых выплаты могут отменить. Проверки начнутся с 1 сентября, при этом будут обращать внимание на настоящее место жительства гражданина и на его реальное имущественное положение.

Напоминаем, начиная с августа, перенесен период получения выплат на проживание ВПЛ — теперь их будут начислять несколько позже. Также чиновники приняли решение перенести введение новых правил оформления выплат: планировали упрощение, которое начнет действовать с ноября.