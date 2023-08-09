В Китае впервые за несколько лет значительно упал спрос на российский импорт, — СМИ

Аналитики отмечают, что с февраля 2021 года процент импорта был на одном уровне, а после начала войны в Украине начал увеличиваться. Сейчас впервые наблюдается падение.

Related video

В Китае впервые за последние два года начали терять интерес к российскому импорту. С каждым месяцем статистика поставок падает все сильнее. Об этом сообщает издание Reuters 9 августа.

Отмечается, что в июле впервые с февраля 2021 года сократился импорт Китая из России. Это несмотря на то, что после начала полномасштабной войны РФ против Украины, Пекин начал больше импортировать нефть и другие товары из Москвы.

Сокращение в прошлом месяце произошло на 8% до 9,2 млрд долларов по сравнению с годом ранее, в отличие от роста на 15,7% в июне.

Причиной могло стать ослабление внутреннего спроса, что значительно ниже, чем ожидали аналитики.

При этом, экспорт Китая в Россию увеличился в июле на 52% (10,28 млрд долларов), а это немного медленнее роста, который фиксировался в июне 2023 года.

Стоимость двусторонней торговли между двумя странами упала до 19,49 млрд долларов в июле с 20,83 млрд долларов в июне. Аналитики отметили, что это самые высокие показатели с момента начала полномасштабной войны в Украине.

Как могут после этого измениться отношения между странами и какой прогноз от аналитиков на будущие месяцы — информации нет.

Напомним, 9 августа сообщалось, что Китай не заинтересован в партнерстве с РФ, как того хочет Кремль. По информации аналитиков из ISW, в Кремле сильно недовольны постоянными усилиями Пекина продвигать свой мирный план по российско-украинской войне. В результате отношения между государствами становятся хуже.