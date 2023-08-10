Газ в Европе начал резко дорожать: какие факторы влияют на стоимость топлива

По мнению некоторых аналитиков, Европа может оказаться на пороге нового газового кризиса, поскольку страны ЕС остаются достаточно уязвимыми после энергетической войны с РФ в 2022 году.

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Цены на природный газ в Европе, несмотря на то, что уровень запасов "голубого топлива" в подземных хранилищах сейчас составляет почти 90%, 9 августа 2023 года подскочили на 28%. Причина: возможные забастовки рабочих на трех крупных предприятиях по производству сжиженного газа в Австралии, сообщает агентство Bloomberg.

Так, фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах выросли до 39,8 евро за мегаватт-час (около 460 долларов за тысячу кубометров). Подорожание продолжилось и утром 10 августа, когда цены выросли еще на 3%, то есть до 41 евро.

Отмечается, что фьючерсы превысили 40 евро за мегаватт-час впервые с июня, хотя стоимость все еще ниже более чем на 80% по сравнению с беспрецедентным уровнем, достигнутым в августе 2022 года.

Как сказано в публикации агентства, работники предприятий Chevron и Woodside Energy Group в Австралии проголосовали за одобрение забастовок на Северо-Западном шельфе, предприятиях Wheatstone и Gorgon. Страйки могут начаться уже на следующей неделе в соответствии с трудовыми правилами.

"Ситуация отмечает важность австралийского СПГ для глобальной энергетической безопасности, даже с возможностью перебоев с поставкой австралийского газа, что вызовет резкие скачки цен даже в Европе", — рассказал журналистам аналитик по энергетике из Сиднея в Credit Suisse Group Сол Кавоник.

При этом забастовки на предприятиях, как ожидается, остановят экспорт со всех австралийских заводов на два месяца. На фоне этого фьючерсы на газ в Европе к концу лета могут достигнуть отметки в 50 евро.

"То, куда пойдут цены, будет действительно зависеть от того, будет ли продолжаться эта забастовка, и если да, то как долго", — отметил глава отдела стратегии сырьевых товаров в ING Groep NV в Сингапуре Уоррен Паттерсон.

При этом некоторые аналитики уверены, что длительная забастовка приведет к тому, что азиатские покупатели будут искать СПГ и агрессивнее конкурировать с Европой за поставки.

Напомним, в конце весны 2023 года стоимость природного газа в Европе опустилась ниже 25 евро за мегаватт-час (около 280 долларов за тысячу кубометров) — до самого низкого за последние два года.

Тем временем в Украине продолжается подготовка к очередному отопительному сезону в условиях войны. Так, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), наша страна хочет накопить 14 млрд кубометров "голубого топлива" для прохождения зимы. По состоянию на конец июля в подземных хранилищах Украины было сосредоточено 10,5 млрд кубометров.