Пенсии и соцвыплаты украинцам за границе: в "Укрпоште" объяснили, как получить

На "Укрпоште" предупредили, международный почтовый перевод будет доставлен получателю в месяце следующем за месяцем в котором гражданин обратился за выплатами.

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Украинцы, которые живут за границей с момента полномасштабного вторжения российской армии, смогут получать пенсии и социальные выплаты из Украины. В пресс-службе "Укрпошты" рассказали, как гражданам получить свои выплаты.

Так, для получения средств нужно подать заявление на выплату начисленной суммы пенсии/денежной помощи:

в электронном виде на сайте "Укрпошты";

в бумажном формате и отправить ее по адресу: АО "Укрпошта", ул. Крещатик, 22, г. Киев, 01001 Украина (JSC "Ukrposhta", str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 01001, Украина).

"Международный почтовый перевод будет доставлен получателю в месяце следующем за месяцем в котором было отправлено заявление, по адресу временного пребывания. Для получения перевода необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность", – уточнила пресс-служба почтового оператора.

Какие надбавки к пенсиям получат украинцы в августе 2023 года

До конца 2023 года размер пенсионных выплат меняться не будет. Но некоторые категории граждан все же могут рассчитывать на единовременную доплату в сумме от 450 грн до 3,1 тыс. грн. На доплаты могут рассчитывать:

ветераны войны;

инвалиды войны;

жертвы нацистских репрессий;

пострадавшие участники Революции Достоинства и другие.

Индексация пенсий в 2024 году: что известно

Народный депутат Александр Качура 20 августа заявил, что индексация пенсионных выплат в следующем году состоится.

"Понятно, что сейчас очень мощные инфляционные процессы, идет война, и мы не знаем, что будет с экономикой весной следующего года. Но государство должно находить возможность выполнять свои обязательства перед людьми и поддерживать на уровне, предусмотренном законом", — сказал он.

Также депутат добавил, что государство должно изменить подход к начислению пенсий. Например, подтянуть размер пенсии к реальному прожиточному минимуму.

Ранее Фокус писал, что украинцы, которым не хватает стажа для выхода на пенсию по возрасту, могут его докупить, если заключат договор с Пенсионным фондом Украины (ПФУ). Взносы есть ежемесячные в размере 22% от минимальной зарплаты (в 2023 году — это 1 474 грн), и разовые (годовой взнос в 2023 году — 34 320 грн).