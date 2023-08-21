Импорт украинского зерна в ЕС под замком: что будет, если запрет так и не снимут

В некоторых странах Евросоюза продолжает действовать запрет на импорт и транзит украинского зерна. Тем временем появился прогноз, как возможное продление запрета повлияет на отечественных фермеров.

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Запрет на экспорт украинской агропродукции в страны Европейского Союза должен быть снят с 15 сентября 2023 года, хотя окончательного решения об этом до сих пор нет. Если запрет будет продлен, украинские аграрии понесут существенные финансовые потери, рассказала "УНН" 19 августа директор Всеукраинского аграрного форума Мария Дидух.

Она объяснила, что облегчить жизнь отечественным аграриям можно было бы с помощью денежной компенсации, которая покрыла бы расходы на логистику. Ведь транспортировать украинское зерно в более отдаленные страны Европы слишком дорого.

"Если запрет будет продлен без компенсаторных механизмов по логистике — это отразится на цене, потому что за все в конечном случае платит фермер", — отметила она.

По ее словам, трейдеры все равно будут учитывать расходы на логистику в закупочную цену продукции. Это значит, что стоимость логистики придется покрывать украинским аграриям. При этом стоимость нового урожая зерна тоже будет снижаться.

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"Нам в любом случае нужно говорить с ЕС о том, чтобы этого запрета не было. Единственное, что способно произвести сильные и серьезные изменения для аграриев – это закрытие транзита. Но об этом даже говорить не хочется", – отмечает Мария Дидух.

Напомним, 19 августа глава украинского государства Владимир Зеленский поручил МИД работать с партнерами для увеличения давления на Россию и поиска путей экспорта зерна. А военным приказали взять под усиленную защиту людей и портовую инфраструктуру.

Расширять наземные экспортные маршруты планируется за счет авто- и железнодорожных путей через соседей Украины по ЕС и Молдову, уточнил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

Сейчас Изз Украины сейчас вывозят треть объема экспортного зерна. Но маршрут очень сложный: на автомобилях, по рекам или железным дорогам, отмечает в беседе с Фокусом координатор Экономической экспертной платформы Олег Гетман.

Напомним, 18 августа СМИ распространили информацию, что РФ, Турция и Катар работают над новым соглашение, которое заменит "зерновую сделку".