Імпорт українського зерна в ЄС під замком: що буде, якщо заборону так і не знімуть

У деяких країнах Євросоюзу продовжує діяти заборона на імпорт і транзит українського зерна. Водночас з'явився прогноз, як можливе продовження заборони вплине на вітчизняних фермерів.

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Заборона на експорт української агропродукції до країн Європейського Союзу має бути знята з 15 вересня 2023 року, хоча остаточного рішення про це досі немає. Якщо заборону буде продовжено, українські аграрії зазнають суттєвих фінансових втрат, розповіла "УНН" 19 серпня директорка Всеукраїнського аграрного форуму Марія Дідух.

Вона пояснила, що полегшити життя вітчизняним аграріям можна було б за допомогою грошової компенсації, яка покрила б витрати на логістику. Адже транспортувати українське зерно до віддаленіших країн Європи надто дорого.

"Якщо заборону буде продовжено без компенсаторних механізмів щодо логістики, це відіб'ється на ціні, тому що за все в кінцевому випадку платить фермер", — зазначила вона.

За її словами, трейдери все одно враховуватимуть витрати на логістику в закупівельну ціну продукції. Це означає, що вартість логістики доведеться покривати українським аграріям. Водночас вартість нового врожаю зерна теж знижуватиметься.

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"Нам у будь-якому разі потрібно говорити з ЄС про те, щоб цієї заборони не було. Єдине, що здатне спричинити сильні та серйозні зміни для аграріїв, — це закриття транзиту. Але про це навіть говорити не хочеться", — зазначає Марія Дідух.

Нагадаємо, 19 серпня глава української держави Володимир Зеленський доручив МЗС працювати з партнерами для збільшення тиску на Росію та пошуку шляхів експорту зерна. А військовим наказали взяти під посилений захист людей і портову інфраструктуру.

Розширювати наземні експортні маршрути планується за рахунок авто- й залізничних шляхів через сусідів України з ЄС і Молдову, уточнив прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар.

Наразі з України зараз вивозять третину обсягу експортного зерна. Але маршрут дуже складний: автомобілями, річками або залізницями, зазначає в бесіді з Фокусом координатор Економічної експертної платформи Олег Гетман.

Нагадаємо, 18 серпня ЗМІ поширили інформацію, що РФ, Туреччина та Катар працюють над новою угодою, яка замінить "зернову угоду".