"Будет еще больше": Евросоюз перечислил новый транш в 1,5 млрд евро Украине

За полгода 2023 года Европейская комиссия влила в бюджет Украины почти вдвое больше средств, чем за весь 2022 год. При этом обещает, что будут еще деньги до конца 2023 года, и в будущем — тоже.

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о новом транше, который пошел в бюджет Украины. Также показала, в каком темпе ЕС выделял средства на поддержку экономики страны. Об этом она рассказала в заметке Twitter.

Урсула фон дер Ляйен указала, что ЕС выплатил Украине 1,5 млрд евро. При этом подчеркнула, что будут еще деньги — и в этом году, и в следующем, и столько, сколько понадобится.

Также руководительница Еврокомиссии кратко отметила, на что пойдут деньги — на поддержание экономики, на восстановление и восстановление.

По инфографике, которую опубликовала еврочиновница, можно увидеть, сколько средств Украина уже получила от Евросоюза — суммарно 19,2 млрд евро:

в 2022 году — 7,2 млрд евро (почти 300 млрд грн);

в 2023 году (по август включительно) — 12 млрд евро (490 млрд грн).

Отметим, на сайте Министерства финансов указано, что в 2023 году запланировано расходов на 2640 млрд грн. То есть пятая часть от этой суммы — средства, которые выделил Евросоюз на поддержку бюджета Украины.

Между тем министр финансов Сергей Марченко в августе объяснил, сколько денег должна получить извне Украина, чтобы выжить в 2024 году. Согласно его предварительным оценкам, речь идет о 1550 млрд грн.

Между тем украинские парламентарии приняли законопроект №8041, который отменил некоторые особенности налогового законодательства, введенные в начале войны. В частности, вернули налог на прибыль до довоенного уровня, возобновили проверки отдельных видов предпринимательской деятельности и восстановили наказание за нарушение РРО.

Впрочем, народный депутат Ярослав Железняк отметил, что с этим законопроектом не все в порядке. По его словам, текст некоторых пунктов документа сначала был согласован с Международным валютным фондом. Однако потом почему-то там появились изменения, о которых МВФ был не предупрежден. Поэтому, прогнозирует нардеп, в дальнейшем Фонд будет тщательно проверять каждое движение украинского правительства, которое избегает своевременного и корректного выполнения Меморандума, заключенного с кредиторами.

Напоминаем, в РФ планируют продать Китаю восемь месторождений — компания Polymetal опасается, что окажется под новыми санкциями США или Кремль просто конфискует активы. При этом согласно расследованиям аналитиков, экономика страны-агрессора все еще способна выпускать ракеты и снаряды: хоть они и не слишком качественные, но все равно продолжают поставляться на фронт.