Украинские пенсионеры получат дополнительные выплаты в сентябре: что известно

В сентябре в Украине не предусмотрено повышение пенсий. Однако на дополнительные денежные выплаты могут рассчитывать определенные категории граждан.

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В сентябре некоторые пенсионеры смогут получить возрастные надбавки и денежные выплаты от ООН. Об этом рассказывает Фокус.

До конца 2023 года минимальная пенсия в Украине составит 2093 гривны. Для пожилых людей с полным трудовым стажем минимальная пенсия — от 2760 гривен. Однако пенсионеры, которым исполнилось 70, 75 и 80 лет, получат возрастные надбавки.

Доплаты к пенсии

Программа дополнительных выплат к пенсии для пожилых людей действует в течение года. Пожилые люди получат дополнительные деньги в размере:

300 гривен — пенсионеры от 70 до 75 лет;

456 гривен — пенсионеры от 75 до 80 лет;

570 гривен — пенсионеры от 80 лет.

Доплаты к пенсии от ООН

Постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что доплаты к пенсии от ООН получат пенсионеры, которые являются внутренне перемещенными лицами с территорий, где ведутся боевые действия, размер пенсионных выплат которых меньше 3 тысяч гривен в месяц, и которые не получали дополнительных денежных выплат от международных организаций с 1 марта 2023 года. Размер денежной помощи будет определяться как разница между пенсией и 3 тысячами гривен, однако не может быть меньше 100 гривен.

Для получения помощи нужно заполнить заявку на информационной платформе еДопомога.

Напомним, украинские пенсионеры, ветераны войны и пострадавшие от нацистских преследований, получат дополнительные выплаты ко Дню Независимости. Кроме этого, выплаты получат ветераны российско-украинской войны и семьи погибших в боевых действиях. Размер доплат составит от 450 до 3100 гривен.

Некоторые украинцы, достигшие пенсионного или предпенсионного возраста, смогут выйти на пенсию раньше, чем в 60 лет, однако для этого есть определенные условия.