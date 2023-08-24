Українські пенсіонери отримають додаткові виплати у вересні: що відомо

У вересні в Україні не передбачене підвищення пенсій. Проте на додаткові грошові виплати можуть розраховувати певні категорії громадян.

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У вересні деякі пенсіонери зможуть отримати вікові надбавки та грошові виплати від ООН. Про це розповідає Фокус.

До кінця 2023 року мінімальна пенсія в Україні становитиме 2093 гривні. Для літніх людей із повним трудовим стажем мінімальна пенсія — від 2760 гривень. Проте пенсіонери, яким виповнилося 70, 75 та 80 років, отримають вікові надбавки.

Доплати до пенсії

Програма додаткових виплат до пенсії для літніх людей діє протягом року. Літні люди отримають додаткові гроші у розмірі:

300 гривень — пенсіонери від 70 до 75 років;

456 гривень — пенсіонери від 75 до 80 років;

570 гривень — пенсіонери від 80 років.

Доплати до пенсії від ООН

Постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що доплати до пенсії від ООН отримають пенсіонери, які є внутрішньо переміщеними особами з територій, де ведуться бойові дії, розмір пенсійних виплат яких є меншим за 3 тисячі гривень на місяць, та які не отримували додаткових грошових виплат від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року. Розмір грошової допомоги визначатиметься як різниця між пенсією та 3 тисячами гривень, проте не може бути меншим за 100 гривень.

Для отримання допомоги потрібно заповнити заявку на інформаційній платформі єДопомога.

Нагадаємо, українські пенсіонери, ветерани війни та постраждалі від нацистських переслідувань, отримають додаткові виплати до Дня Незалежності. Крім цього, виплати отримають ветерани російсько-української війни та сім'ї загиблих у бойових діях. Розмір доплат становитиме від 450 до 3100 гривень.

Деякі українці, які досягли пенсійного або передпенсійного віку, зможуть вийти на пенсію раніше, ніж у 60 років, проте для цього є певні умови.