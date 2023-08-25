Все ТЭЦ восстанавлены: Украина готова к отопительному сезону на 70%, — Кубраков

По данным Александра Кубракова, тепловая часть практически всех ТЭЦ пока восстановлена, продолжаются плановые работы по ремонту генерирующего оборудования для достижения соответствующего уровня готовности к началу отопительного сезона.

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Украина продолжает активные мероприятия по подготовке к предстоящему отопительному сезону и осуществляет необходимые ремонтные работы. Планируется завершить все необходимые меры к 1 октября 2023 года. Об этом заявил глава Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, передает пресс-служба министерства.

"По состоянию на 15 августа имеем более 70% готовности объектов ЖКХ. Продолжаются плановые работы по подготовке жилого фонда, сетей, котельных и генерирующего оборудования. До 1 октября ожидаем 100% готовность", — сказал он.

Согласно информации, тепловая секция практически всех теплоэлектростанций в настоящее время находится в процессе восстановления, при этом также активно проводятся запланированные работы по ремонту генерирующего оборудования. Все эти мероприятия направлены на достижение необходимой готовности к наступающему отопительному сезону.

Как отметили в пресс-службе, во время проведения Штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023/24 года представители "Укрэнерго", "Центрэнерго", ДТЭК, Укргидроэнерго, начальники Сумской, Запорожской и Черниговской областных военных администраций обсудили ход подготовки жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону, восстановление объектов электрической и тепловой генерации и защита критической инфраструктуры.

Напомним, 31 июля в "Укрэнерго" призвали украинцев экономить электроэнергию. В компании отметили, что часы высокого потребления — это с 16:00 до 23:00, и попросили граждан не перегружать сеть.