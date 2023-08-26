Под либерийским флагом. Из Одессы в Варну вышел балкер PRIMUS

По словам Андрея Клименко, это второе судно, вышедшее из украинского порта, после остановки действия зернового коридора.

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В субботу, 26 августа, после продолжительного перерыва порт Одессы покинуло судно, которое находилось там с 20 февраля 2022 года. Балкер под названием PRIMUS отправился в болгарский город Варна. Об этом сообщил руководитель проекта "Института Черноморских Стратегических исследований" Андрей Клименко.

"Второй пошел. Держим кулаки, верим в ВСУ – ВМСУ", — написал Андрей Клименко.

Судно следует в порт Варны.

Маршрут движения балкера

Ожидаемое время прибытия – 27 августа 13:00 LT (UTC+3).

Отметим, что данное судно вторым покинуло украинский порт после приостановки функционирования зернового коридора.

Напомним, тем временем РФ удалось отправить в Ливан краденую украинскую кукурузу. По данным СМИ, посольство Украины призвало страну запретить пришвартовываться судну "Финикия" под флагом Сирии. Сообщается, что на борту корабля — 6 тысяч тонн кукурузы, украденной из Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

23 августа министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков проинформировал, что во время ночной атаки на порт в Измаиле ВС РФ уничтожили 13 тонн зерна. Оно должно было быть отправлено в Египет и Румынию. Всего за месяц враг уничтожил 270 тысяч тонн украинского зерна.

При этом, Вашингтон видит "жизнеспособные" маршруты для транспортировки зерна с территории Украины после выхода страны-агрессора РФ из зерновой сделки и обстрелов портов. Теперь в Украине рассматривают путь экспорта агропродукции.