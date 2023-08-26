Під ліберійським прапором. З Одеси до Варни вийшов балкер PRIMUS

За словами Андрія Клименка, це друге судно, що вийшло з українського порту, після зупинки дії зернового коридору.

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У суботу, 26 серпня, після тривалої перерви порт Одеси залишило судно, яке перебувало там із 20 лютого 2022 року. Балкер під назвою PRIMUS вирушив до болгарського міста Варна. Про це повідомив керівник проєкту "Інституту Чорноморських Стратегічних досліджень" Андрій Клименко.

"Другий пішов. Тримаємо кулаки, віримо в ЗСУ — ВМСУ", — написав Андрій Клименко.

Судно прямує в порт Варни.

Маршрут руху балкера

Очікуваний час прибуття — 27 серпня 13:00 LT (UTC+3).

Зазначимо, що це судно другим залишило український порт після припинення функціонування зернового коридору.

Нагадаємо, тим часом РФ вдалося відправити до Лівану крадену українську кукурудзу. За даними ЗМІ, посольство України закликало країну заборонити пришвартовуватися судну "Фінікія" під прапором Сирії. Повідомляється, що на борту корабля — 6 тисяч тонн кукурудзи, вкраденої із Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

23 серпня міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков поінформував, що під час нічної атаки на порт в Ізмаїлі ЗС РФ знищили 13 тонн зерна. Воно мало бути відправлене до Єгипту та Румунії. Загалом за місяць ворог знищив 270 тисяч тонн українського зерна.

При цьому, Вашингтон бачить "життєздатні" маршрути для транспортування зерна з території України після виходу країни-агресора РФ із зернової угоди та обстрілів портів. Тепер в Україні розглядають шлях експорту агропродукції.