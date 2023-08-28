Больше минималки: кто в Украине получат самые высокие пенсии

По данным Пенсионного фонда Украины, самые высокие пенсионные выплаты получают киевляне — 7 190 гривен. А меньше всего получают тернопольские пенсионеры — менее 4-х тысяч гривен.

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В некоторых регионах Украины размер пенсий для жителей превышает 7 тысяч гривен. Однако есть и такие, кто получает значительно больше. Фокус подробно рассмотрел, где самые высокие пенсии и кто их получает.

Самые большие пенсии в Украине

Согласно статистике, опубликованной Пенсионным фондом Украины, самые высокие пенсионные выплаты — у киевлян. Средний размер пенсий для них составляет 7 190 гривен.

Размер пенсий высокий также в следующих областях:

в Донецкой области средний размер пенсий составляет 6601 гривну;

Луганская область — 6 295 гривен;

Ровненская область — 6 240 гривен;

Днепропетровская область — 5 840 гривен;

Киевская область — 5 462 гривны.

Средний размер пенсий по состоянию на июль 2023 года Фото: ПФУ

Стоит отметить, что самые маленькие пенсии получают жители Тернопольской области — менее 4 тысячи гривен. При этом средний размер пенсий в Украине составляет 5 311,44 гривны.

Сколько получают украинские пенсионеры

Несмотря на статистику относительно высоких выплат для жителей отдельных регионов, общая картина размера пенсий выглядит так:

0,6% граждан, получающих пенсии, имеют размер выплаты 1 227,8 гривны;

29,5% — размер от 2 001 до 3 000 гривен;

21,3% — размер от 3 001 до 4 000 гривен;

15% — размер от 4 001 до 5 000 гривен;

23,2% — размер от 5 001 до 10 000 гривен;

10,4% — размер свыше 10 000 гривен.

Отметим, что самый низкий размер пенсии в Украине — 2 093 гривны для тех, кто продолжает работать.

Напомним, в Украине действует программа дополнительных выплат к пенсиям для пожилых людей, согласно которой пенсионеры, достигшие возраста 70 лет, имеют право на дополнительные 300 гривен в месяц.