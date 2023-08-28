Більше за мінімалку: хто в Україні отримає найвищі пенсії

За даними Пенсійного фонду України, найвищі пенсійні виплати отримують кияни — 7 190 гривень. А найменше отримують тернопільські пенсіонери — менше 4-х тисяч гривень.

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У деяких регіонах України розмір пенсій для жителів перевищує 7 тисяч гривень. Однак є й такі, хто отримує значно більше. Фокус детально розглянув, де найвищі пенсії та хто їх отримує.

Найбільші пенсії в Україні

Згідно зі статистикою, опублікованою Пенсійним фондом України, найвищі пенсійні виплати — у киян. Середній розмір пенсій для них становить 7 190 гривень.

Розмір пенсій високий також у таких областях:

у Донецькій області середній розмір пенсій становить 6 601 гривню;

Луганська область — 6 295 гривень;

Рівненська область — 6 240 гривень;

Дніпропетровська область — 5 840 гривень;

Київська область — 5 462 гривні.

Середній розмір пенсій станом на липень 2023 року Фото: ПФУ

Варто зазначити, що найменші пенсії отримують жителі Тернопільської області — менш як 4 тисячі гривень. При цьому середній розмір пенсій в Україні становить 5 311,44 гривні.

Скільки отримують українські пенсіонери

Попри статистику відносно високих виплат для мешканців окремих регіонів, загальна картина розміру пенсій виглядає так:

0,6% громадян, які отримують пенсії, мають розмір виплати 1 227,8 гривні;

29,5% — розмір від 2 001 до 3 000 гривень;

21,3% — розмір від 3 001 до 4 000 гривень;

15% — розмір від 4 001 до 5 000 гривень;

23,2% — розмір від 5 001 до 10 000 гривень;

10,4% — розмір понад 10 000 гривень.

Зазначимо, що найнижчий розмір пенсії в Україні — 2 093 гривні для тих, хто продовжує працювати.

Нагадаємо, в Україні діє програма додаткових виплат до пенсій для літніх людей, згідно з якою пенсіонери, які досягли віку 70 років, мають право на додаткові 300 гривень на місяць.