Переговоры Турции и России: страны обсудят "альтернативную зерновую сделку", – МИД РФ

Анкара и Москва намерены рассмотреть план по вывозу 1 миллиона тонн российского зерна в Турцию для дальнейшей переработки и переправки третьи страны.

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Министры иностранных дел Российской Федерации и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан собираются обсудить "альтернативную зерновую сделку" в рамках предстоящих переговоров в Москве. Об этом пишет российское издание "Интерфакс" 30 августа со ссылкой на МИД РФ.

Сообщается, что главы внешнеполитических ведомств намерены поработать над планом, согласно которому РФ при финансировании Катара может отправить в Турцию 1 миллион тонн зерна по льготной стоимости для дальнейшей переработки и переправки в третьи страны.

По данным МИД РФ, упомянутая инициатива принадлежит президенту России Владимиру Путину. В ведомстве также отметили, что "рассматривают этот проект как оптимальную рабочую альтернативу "черноморской сделке".

В публикации говорится, что кроме вопросов, связанных с зерном, Лавров и Фидан собираются обсудить тему обмена военнопленным между Украиной и Россией. Также ожидается, что министры обменяются точками зрения о войне в Украине и возможных путях ее урегулирования.

Кроме того, в РФ заявили, что собираются указать турецкой стороне на "пагубность наращивания военно-технического сотрудничества между Анкарой и Киевом".

Напомним, что по данным журналистов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится в Сочи на встречу с главой Кремля Владимиром Путиным уже 4 сентября. Ожидается, что главной темой разговора президентов будет возобновление зерновой черноморской инициативы.

Ранее, 19 августа, мы сообщали, что по информации Bild, Российская Федерация стремится заключить экономическое соглашение с рядом стран для экспорта своего продовольствия, в частности зерна.

В издании выяснили, что Россия, Турция и Катар работают над новым соглашением об экспорте зерна, которое могло бы стать альтернативой "зерновой сделке". По информации СМИ, организацией новой сделки займется Анкара, а Катар выступит спонсором поставок.