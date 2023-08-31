В Украине возьмутся за зарплаты госслужащих: что хочет изменить Кабмин

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, основная цель реформы оплаты труда госслужащих — справедливость и устранение злоупотреблений.

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Новая система оплаты труда госслужащих в Украине заработает с 1 января 2024 год. Новые подходы к зарплате будут учтены в государственном бюджете на 2024 года, сообщил 31 августа премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Верховной Раде. Должны ускориться, чтобы новая система оплаты труда заработала уже с 1 января 2024 года", — отметил глава правительства.

Он объяснил, что благодаря новой системе усилится роль должностного оклада. Также в правительстве рассчитывают, что обновленный подход к выплате зарплат устранит злоупотребления при начислениях дополнительных выплат и премий госслужащим.

"Изменения в оплате труда направлены на уменьшение диспропорций и справедливый подход к установлению зарплат государственных служащих", — подчеркнул премьер-министр Украины.

Напомним, 25 июля 2023 года появилась информация о том, что Кабмин планирует ввести экспериментальный механизм оплаты труда государственных служащих. В список участников внесли 40 ведомств и госорганов:

Министерство образования;

Минагрополитики;

Минветеранов;

Министерство энергетики;

Минмолодежьспорт;

Министерство соцполитики;

Харьковская областная государственная (военная) администрация;

межрегиональные управления Нацгосслужбы;

районные государственные (военные) администрации.

Отметим, что по информации Министерства финансов Украины, по состоянию на 1 июля этого в 107 органах государственной власти фактически заняты 173 100 человек. По ходу первого полугодия 2023-го, фактическая численность чиновников сократилась на 2 700 человек.

К слову, 25 августа Фокус писал, что правительство согласилось повысить зарплаты работникам учреждений, заведений и организаций, финансируемых из государственного бюджета.