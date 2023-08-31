В Україні візьмуться за зарплати держслужбовців: що хоче змінити Кабмін

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, основна мета реформи оплати праці держслужбовців — справедливість і усунення зловживань.

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Нова система оплати праці держслужбовців в Україні запрацює з 1 січня 2024 року. Нові підходи до зарплати буде враховано в державному бюджеті на 2024 рік, повідомив 31 серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Відповідний законопроєкт уже пройшов перше читання у Верховній Раді. Маємо прискоритися, щоб нова система оплати праці запрацювала вже з 1 січня 2024 року", — зазначив глава уряду.

Він пояснив, що завдяки новій системі посилиться роль посадового окладу. Також в уряді розраховують, що оновлений підхід до виплати зарплат усуне зловживання під час нарахування додаткових виплат і премій держслужбовцям.

"Зміни в оплаті праці спрямовані на зменшення диспропорцій і справедливий підхід до встановлення зарплат державних службовців", — наголосив прем'єр-міністр України.

Нагадаємо, 25 липня 2023 року з'явилася інформація про те, що Кабмін планує запровадити експериментальний механізм оплати праці державних службовців. До списку учасників внесли 40 відомств і держорганів:

Міністерство освіти;

Мінагрополітики;

Мінветеранів;

Міністерство енергетики;

Мінмолодьспорт;

Міністерство соцполітики;

Харківська обласна державна (військова) адміністрація;

міжрегіональні управління Нацдержслужби;

районні державні (військові) адміністрації.

Зазначимо, що за інформацією Міністерства фінансів України, станом на 1 липня цього року в 107 органах державної влади фактично зайнято 173 100 осіб. За підсумками першого півріччя 2023-го, фактична чисельність чиновників скоротилася на 2 700 осіб.

До слова, 25 серпня Фокус писав, що уряд погодився підвищити зарплати працівникам установ, закладів та організацій, що фінансуються з державного бюджету.