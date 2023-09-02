"Приват24"прекращает работу в ночь на 3 сентября: что произошло

Клиентам одного из самых популярных банков в стране уже порекомендовали сделать все запланированные на 3 сентября платежи заранее или отложить их на некоторое время.

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В ночь на 3 сентября онлайн-банкинг "Приват24" не будет работать из-за проведения регламентных работ. Об этом сообщили в пресс-службе банка в субботу, 2 сентября.

"ПриватБанк проводит комплексные регламентные работы, чтобы сделать обслуживание клиентов более удобным и безопасным. В период проведения работ 3 сентября с 00:00 до 05:00 утра продлится технологическая пауза в работе цифрового банка Приват24 и Приват24 для бизнеса", — говорится в сообщении.

В пресс-службе финансового учреждения также предупредили пользователей, что возможны временные задержки в работе других банковских сервисов.

"Если на это время у вас запланированы важные платежи, советуем сделать это заранее или отложить на несколько часов", — посоветовали клиентам банка.

Напомним, 31 мая в работе Приват24 произошел массовый сбой. По информации клиентов мобильного банкинга, программа перестала в один момент открываться и пользователи начали видеть лишь "бесконечную загрузку". Также клиенты потеряли доступ к своим онлайн-кабинетам.

Также мы писали о том, что в марте 2023 года "ПриватБанк" упростил отправку денежных переводов из-за границы. Банк ввел бесплатные переводы на украинские карточки с карт в Польше и Германии. Перевести деньги без комиссии можно в онлайн-банкинге "Приват24" – как в приложении, так и на портале.