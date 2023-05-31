В работе Приват24 произошел массовый сбой: что известно

По информации клиентов мобильного банкинга, программа перестала в один момент открываться и пользователи видят лишь "бесконечную загрузку".

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В работе приложения Приват24 от ПриватБанка произошел масштабный сбой. Под вечер среды, 31 мая клиенты утратили доступ над своей учетной записью.

В комментариях под публикациями финансового учреждения в социальной сети Facebook украинцы начали писать о проблеме. Программа внезапно перестала открываться и идет "бесконечная загрузка", после чего приложение закрывается, о чем сообщили пользователи сети.

В работе Приват24 произошел масштабный сбой Фото: Скриншот В работе Приват24 произошел масштабный сбой Фото: Фокус

Какая именно причина у сбоя — пока что неизвестно. Также неизвестно когда работа приложения стабилизируется. Представители ПриватБанка никак не прокомментировали инцидент на момент публикации материала.

Новая функция ПриватБанка против мошенников: что известно

Клиентам финансового учреждения предложили начать борьбу против злоумышленников. Для этого в приложение "Приват24", которое сейчас не работает, была добавлена функция "Сообщить о мошенничестве". В этом разделе у клиентов появится возможность рассказать о преступнике, который пытался похитить ваши данные.

Для этого нужно предпринять следующие шаги:

в меню "Коммуникации" нажать на кнопку "Сообщить о мошенничестве";

оставить номер телефона, с которого вам звонил мошенник и нажать кнопку "Проверить". Если номер не принадлежит банку, тогда появляется функция "Контактировали с мошенником";

выбираете ситуацию, которая с вами приключилась;

оставляете данные, а также выбирает карту, по которой вы сообщили информацию мошенникам и более подробно описываете ситуацию.

"Лучший способ уберечься от мошенников – быть внимательным к персональным данным и не сообщать их третьим лицам. Тем более через открытые источники и неизвестные сайты", — говорится в сообщении.

Напомним, 11 мая в ПриватБанке объяснили, как банки будут блокировать деньги должников.

29 апреля в работе ПриватБанка также произошел масштабный сбой. Клиенты массово жаловались на проблемы при зачислении денег на банковскую карту, а также при снятии наличных в банкоматах.