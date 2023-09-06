Кабмин принял механизм получения статуса е-резидента для иностранцев

Вскоре иностранцы смогут стать резидентами украинской экономики онлайн. Статус е-резидента позволит им вести бизнес в Украине дистанционно, а их налоговым агентом будет украинский банк.

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Запуск механизма получения е-резидентства стал еще одним шагом цивилизованной диджитализации страны и ее интеграцией в глобальное экономическое пространство. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

"Е-резидентство — это наш цифровой ответ на глобализацию. Иностранцы получат право регистрироваться в Украине физическим лицам-предпринимателям, открывать банковские счета и вести свой бизнес онлайн... Благодаря этому проекту мы откроем двери для дополнительных внешних инвестиций и предоставим механизм для ведения бизнеса в Украине без бюрократических барьеров", — отметил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

По его словам, налоговым агентом е-резидентов из-за рубежа станет украинский банк, в котором у е-резидента открыт текущий счет. Банк будет платить налоги и подавать отчеты.

Кроме того, постановлением урегулирован порядок формирования и ведения системы "е-резидент", а также механизм отмены статуса е-резидента. При этом особое внимание уделено защите персональных данных е-резидентов.

Сейчас продолжается разработка указанной системы, после тестирования которой она будет запущена в полном объеме. Однако есть определенные ограничения в использовании системы: иностранные е-резиденты не смогут предоставлять услуги украинским гражданам; е-резидентство Украины не будет доступно гражданам России, Беларуси и стран, входящих в "серый" или "черный" списки FATF.

Напомним, что в Украине в течение 2023-2024 годов пройдет полная диджитализация налоговой. Как писал Фокус, готовятся масштабные изменения в налоговой службе — речь идет о введении е-аудита, е-акциза и электронного профиля налогоплательщика.

Кроме того, е-очереди и цифровизация упростили ВВК для мобилизованных, что сейчас весьма актуально.