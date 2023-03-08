"Налоговая будет выполнять функцию бухгалтера", — Данил Гетманцев о проекте Smart-ФОП

В Украине готовятся масштабные изменения в налоговой службе – речь идет о введении е-аудита, е-акциза и электронного профиля налогоплательщика. То есть в течение 2023-2024 годов произойдет полная диджитализация налоговой.

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Уже в 2023 году произойдут первые масштабные изменения, связанные с диджитализацией налоговой. Об этом Фокусу в интервью рассказал народный депутат, глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

"Изменений будет много. Ведь это все элементы уже упомянутой нами диджитализации. Электронный акциз – когда бутылку можно отследить от производителя до конечного потребителя и определить сканированием, что это не контрафакт. Е-аудит – предприниматель одной кнопкой отгружает отчет и общается с налоговой исключительно дистанционно. Электронный профиль налогоплательщика – налогоплательщик понимает, как его оценивают и что он должен делать, чтобы попасть в "зеленую зону" и вообще никогда не проверяться налоговой в пределах выездных налоговых проверок. Заполнение налоговой деклараций по ФОПам и физлицам, когда налоговая фактически выполняет функцию бухгалтера и, собирая все сведения о плательщиках, прямо в электронном кабинете передает декларацию на подпись", – перечислил запланированные этапы цифровизации налоговой Данил Гетманцев.

По его словам, уже в апреле запускается новый контакт-центр ГНС.

"Это будет абсолютно новая налоговая служба, такой у нас не существовало, новая цифровая реальность. Сначала в марте будет стартовать предзаполнение налоговой декларации. О е-акцизе нужно принять закон и разработать программное обеспечение, и это будет в 2024 году. Е-аудит также будет введен в 2024 году", — рассказал Данил Гетманцев.

Как ранее писал Фокус, в 2023 году парламент планирует отменить льготный режим для ФОП третьей группы, когда такие предприниматели могли платить 2%.

Ранее Фокус писал, что украинцам, оставшимся без имущества из-за полномасштабного вторжения ВС РФ, предложат два вида компенсации: денежную и в виде жилищных сертификатов. Подать заявку на компенсацию можно через портал "Дія".

Напомним, благодаря цифровизации в Украине есть возможность онлайн-регистрации ФОП через сервис "Дія".