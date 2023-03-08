"Податкова буде виконувати функцію бухгалтера", - Данило Гетманцев про проект Smart-ФОП

В Україні готуються масштабні зміни у податковій службі – йдеться про запровадження е-аудиту, е-акцизу та електронного профілю платника податків. Тобто впродовж 2023-2024 років відбудеться повна діджиталізація податкової.

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Вже у 2023 році відбудуться перші масштабні зміни, пов’язані із діджиталізацією податкової. Про це Фокусу в інтерв’ю розповів народний депутат, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Змін буде багато. Адже – це все елементи вже згаданої нами діджиталізації. Електронний акциз – коли пляшку можна відстежити від виробника до кінцевого споживача і визначити скануванням, чи це не контрафакт. Е-аудит – підприємець однією кнопкою відвантажує звіт і спілкується з податковою виключно дистанційно. Електронний профіль платника податків – платник розуміє, як його оцінюють і що він повинен робити, щоб потрапити в "зелену зону" і взагалі ніколи не перевірятися податковою в межах виїзних податкових перевірок. Заповнення податковою декларацій за ФОПів та фізосіб, коли податкова фактично виконує функцію бухгалтера і, збираючи всі відомості про платників, просто в електронному кабінеті дає декларацію на підпис", — перерахував заплановані етапи цифровізації податкової Данило Гетманцев.

За його словами, вже у квітні запускається новий контакт-центр ДПС.

"Це буде абсолютно нова податкова служба, такої у нас не існувало, нова цифрова реальність. Спочатку в березні стартуватиме передзаповнення податкової декларації. Про е-акциз треба прийняти закон і розробити програмне забезпечення, і це буде в 2024 році. Е-аудит також буде запроваджено в 2024 році", — розповів Данило Гетманцев.

Як раніше писав Фокус, у 2023 році парламент планує скасувати пільговий режим для ФОПів третьої групи, коли такі підприємці сплачували 2%.

Раніше Фокус писав, що українцям, які залишилися без майна через повномасштабне вторгнення ЗС РФ, запропонують два види компенсації: грошову та у вигляді житлових сертифікатів. Подати заявку на компенсацію можливо через портал "Дія".

Нагадаємо, завдяки цифровізації в Україні є можливість онлайн-реєстрації ФОП через сервіс "Дія".